-->

Saturday, 18 November 2023 06:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقصف طائرة مسيرة للاحتلال مخيم جنين

11/17/2023 2:27:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 17 تشرين الثاني (بترا)- استشهد اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة مواطنين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة .
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين، بينهم أربعة وصفت إصاباتهم بالخطيرة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن الشهداء الثلاثة هم: بهاء جمال لحلوح (23 عاما)، ومحمد جمال فلو (28 عاما)، ومحمد عزمي الحسينية (34 عاما).
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.
ودارت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في عدد من أحياء المدينة وأطراف مخيم جنين أصيب خلالها شابان بجروح خطيرة، كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل المدينة كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
17/11/2023 13:43:06

MENAFN17112023000117011021ID1107448243

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث