استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقصف طائرة مسيرة للاحتلال مخيم جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 17 تشرين الثاني (بترا)- استشهد اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة مواطنين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة .
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين، بينهم أربعة وصفت إصاباتهم بالخطيرة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن الشهداء الثلاثة هم: بهاء جمال لحلوح (23 عاما)، ومحمد جمال فلو (28 عاما)، ومحمد عزمي الحسينية (34 عاما).
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.
ودارت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في عدد من أحياء المدينة وأطراف مخيم جنين أصيب خلالها شابان بجروح خطيرة، كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل المدينة كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
17/11/2023 13:43:06
MENAFN17112023000117011021ID1107448243
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