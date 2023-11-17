استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقصف طائرة مسيرة للاحتلال مخيم جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 17 تشرين الثاني (بترا)- استشهد اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة مواطنين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة .

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين، بينهم أربعة وصفت إصاباتهم بالخطيرة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن الشهداء الثلاثة هم: بهاء جمال لحلوح (23 عاما)، ومحمد جمال فلو (28 عاما)، ومحمد عزمي الحسينية (34 عاما).

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

ودارت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في عدد من أحياء المدينة وأطراف مخيم جنين أصيب خلالها شابان بجروح خطيرة، كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل المدينة كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.

--(بترا)

م.ف/م ق/ح أ

17/11/2023 13:43:06