أبو الليف يطرح برومو أغنيته الجديدة الدنيا بنك.. ويعلق: انتظروها خلال أيام

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- Youm7) طرح المطرب نادر أبو اللي برومو أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "الدنيا بنك" على اليوتيوب، ومن المقرر طرحها خلال أيام كما أكد في تصريحات خاصة، وتحمل طابع الدراما وبها عدد من المفاجآت.
الأغنية من كلمات محمود شوقي وألحان رنا طارق وتوزيع أسامة عبد الهادي، ومن المقرر طرحها خلال أسبوعين، وتتناول أن عمل البني آدم في الدنيا مكتوب له في الآخرة والكل سوف يتحاسب بعمله.
وطرح مؤخرًا المطرب أبو الليف وهبة مختار أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد على والحان وتوزيع رامى المصرى وطبلة أحمد عيادى وجيتار مصطفى أصلان وتم التسجيل فى استوديو طرب ومكس وماستر هانى محروس.
وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، وتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.
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