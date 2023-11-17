أبو الليف يطرح برومو أغنيته الجديدة الدنيا بنك.. ويعلق: انتظروها خلال أيام

MENAFN - Youm7) طرح المطرب نادر أبو اللي برومو أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "الدنيا بنك" على اليوتيوب، ومن المقرر طرحها خلال أيام كما أكد في تصريحات خاصة، وتحمل طابع الدراما وبها عدد من المفاجآت.

الأغنية من كلمات محمود شوقي وألحان رنا طارق وتوزيع أسامة عبد الهادي، ومن المقرر طرحها خلال أسبوعين، وتتناول أن عمل البني آدم في الدنيا مكتوب له في الآخرة والكل سوف يتحاسب بعمله.

وطرح مؤخرًا المطرب أبو الليف وهبة مختار أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد على والحان وتوزيع رامى المصرى وطبلة أحمد عيادى وجيتار مصطفى أصلان وتم التسجيل فى استوديو طرب ومكس وماستر هانى محروس.

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، وتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.



