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ختام المهرجان المسرحى بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الأحد

11/17/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) يختتم مهرجان الحرية المسرحي دورته التاسعة دورة فنان الشعب سيد درويش، برئاسة الفنان والمخرج محمد مرسي، فعالياته التي استمرت لمدة 9 أيام، يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر، علي مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة مساءً.



وقد شارك بالدورة التاسعة للمهرجان 14 عرضًا مسرحيًا، وهم عرض "الأطلال والخرائب تتهيأ للنوم"، وعرض "مسافر ليل"، وعرض "أحفاد دافينشي"، وعرض "إنني أب مثالي"، وعرض "المسرحية الأخيرة"، وعرض "الطريقة المضمونة للتخلص من البقع"، وعرض "الطوق"، وعرض "لعبة الأيام"، وعرض "راشمون"، وعرض "ال كرامازوف"، وعرض "الطائر الأزرق"، وعرض "محجوز"، وعرض "لعبة القلب الأسود"، وعرض "حداد قمري".



يذكر أن المهرجان ينظم
بتمويل من صندوق التنمية الثقافية؛ كما يعتمد تنظيم المهرجان على موظفي مركز الحرية للإبداع، وتحت إدارة الدكتورة ايناس دياب مدير المركز والمخرج المسرحي محمد مرسي ابراهيم رئيس المهرجان ومدير فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، ويترأس المهرجان شرفيًا الفنانة سميرة عبدالعزيز، ويديره الفنان محمد شحاتة.
















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