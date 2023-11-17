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نقابة المهن التمثيلية تكشف عن ترشيحاتها لجوائز الدولة

11/17/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن ترشيحات النقابة لجوائز الدولة "جائزة النيل للمبدعين سمير العصفوري" و"الجائزة التقديرية نهى برادة" و"جائزة التفوق ياسر صادق".




يذكر أن المخرج الكبير سمير العصفوري هو أحد أهم مخرجي المسرح المصري والعربي ويتميز بأسلوب متفرد فى الإخراج وقدم مسرحا للقطاع العام والخاص وكان صاحب فضل علي جيل كبير من الممثلين اكتشفهم في المسرح ثم انطلقوا للسينما والدراما التليفزيونية .



أخرج العديد من المسرحيات منها: الدرس ليونسكو بالمسرح العالمى، بلدتنا لوايلدر بالمسرح العالمى، جسر آرتا بالمسرح العالمى، زيارة السيدة العجوز لدورينمات بالمسرح العالمى، مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور بمسرح دار الأوبرا عام 1967، مهرجان الضحك والبكاء لسيد الشوربجى لمسرح الجيب، إيزيس في باريس لتوفيق الحكيم للمسرح الحديث (عرضت بفرنسا فقط )، مولد الملك معروف لشوقى عبد الحكيم بمسرح الطليعة 1975، ياعنتر ليسرى الجندى بمسرح الطليعة، السيرة الهلالية ليسرى الجندى بمسرح الطليعة، العسل عسل والبصل بصل لبيرم التونسى بمسرح الطليعة، حدث في وادى الجن ( شوقى وحافظ ) ليسرى الجندى، الزعيم محمد فريد بمسرح الجمهورية، الست هدى لأحمد شوقي بالمسرح القومى، القاهرة 80 عن رواية يوم قتل الزعيم لنجيب محفوظ .

















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