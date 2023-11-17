نقابة المهن التمثيلية تكشف عن ترشيحاتها لجوائز الدولة

(MENAFN
- Youm7) كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن ترشيحات النقابة لجوائز الدولة "جائزة النيل للمبدعين سمير العصفوري" و"الجائزة التقديرية نهى برادة" و"جائزة التفوق ياسر صادق".
يذكر أن المخرج الكبير سمير العصفوري هو أحد أهم مخرجي المسرح المصري والعربي ويتميز بأسلوب متفرد فى الإخراج وقدم مسرحا للقطاع العام والخاص وكان صاحب فضل علي جيل كبير من الممثلين اكتشفهم في المسرح ثم انطلقوا للسينما والدراما التليفزيونية .
أخرج العديد من المسرحيات منها: الدرس ليونسكو بالمسرح العالمى، بلدتنا لوايلدر بالمسرح العالمى، جسر آرتا بالمسرح العالمى، زيارة السيدة العجوز لدورينمات بالمسرح العالمى، مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور بمسرح دار الأوبرا عام 1967، مهرجان الضحك والبكاء لسيد الشوربجى لمسرح الجيب، إيزيس في باريس لتوفيق الحكيم للمسرح الحديث (عرضت بفرنسا فقط )، مولد الملك معروف لشوقى عبد الحكيم بمسرح الطليعة 1975، ياعنتر ليسرى الجندى بمسرح الطليعة، السيرة الهلالية ليسرى الجندى بمسرح الطليعة، العسل عسل والبصل بصل لبيرم التونسى بمسرح الطليعة، حدث في وادى الجن ( شوقى وحافظ ) ليسرى الجندى، الزعيم محمد فريد بمسرح الجمهورية، الست هدى لأحمد شوقي بالمسرح القومى، القاهرة 80 عن رواية يوم قتل الزعيم لنجيب محفوظ .
MENAFN17112023000132011024ID1107448239
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.