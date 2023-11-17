أحمد العوضي وخالد يوسف يشاركان في مظاهرة بإيطاليا دعمًا للشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Youm7) شارك أبطال فيلم الإسكندارني للفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف، في مظاهرة ناصرة ودعمة لشعب فلسطين في مدينة جنوة بإيطاليا خلال تصوير آخر مشاهد العمل هناك.
وخلال تصوير أبطال العمل آخر مشاهد من فيلم الإسكندارني مرت مظاهرة ناصرة لشعب فلسطين وداعمة لأهالي غزة، لشباب إيطاليين، لينضم إليها الفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف والفنان عصام السقا.
واندلع أبطال فيلم الإسكندراني بالهتافات خلال المظاهرة التي تندد بالحرب على غزة وتطالب بوقف إطلاق النار وتدعم الشعب الفلسطيني.
واحتفل صناع فيلم الإسكندراني مؤخرًا بانتهاء تصوير آخر مشهد للعمل داخل مصر، وسافروا إلى إيطاليا، لتصوير بقية المشاهد هناك، وذلك بعد أن استغرق تصوير الفيلم نحو شهر ونصف، حيث تم تصويره في أماكنه الحقيقية بحي الأنفوشي وبحري بالإسكندرية.
ومن المحتمل طرح فيلم الإسكندراني نهاية شهر ديسمبر المقبل، وهو الموعد المبدئي الذي استقر عليه صناع الفيلم حتى الآن.
وفيلم الإسكندراني يعد أولى بطولات أحمد العوضي في السينما، وتقف بجانبه في البطولة النسائية الفنانة زينة، كما يشارك في الفيلم كل من بيومي فؤاد، حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل
والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، والعمل إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.
MENAFN17112023000132011024ID1107448238
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.