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أحمد العوضي وخالد يوسف يشاركان في مظاهرة بإيطاليا دعمًا للشعب الفلسطيني

11/17/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) شارك أبطال فيلم الإسكندارني للفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف، في مظاهرة ناصرة ودعمة لشعب فلسطين في مدينة جنوة بإيطاليا خلال تصوير آخر مشاهد العمل هناك.







وخلال تصوير أبطال العمل آخر مشاهد من فيلم الإسكندارني مرت مظاهرة ناصرة لشعب فلسطين وداعمة لأهالي غزة، لشباب إيطاليين، لينضم إليها الفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف والفنان عصام السقا.



واندلع أبطال فيلم الإسكندراني بالهتافات خلال المظاهرة التي تندد بالحرب على غزة وتطالب بوقف إطلاق النار وتدعم الشعب الفلسطيني.










واحتفل صناع فيلم الإسكندراني مؤخرًا بانتهاء تصوير آخر مشهد للعمل داخل مصر، وسافروا إلى إيطاليا، لتصوير بقية المشاهد هناك، وذلك بعد أن استغرق تصوير الفيلم نحو شهر ونصف، حيث تم تصويره في أماكنه الحقيقية بحي الأنفوشي وبحري بالإسكندرية.



ومن المحتمل طرح فيلم الإسكندراني نهاية شهر ديسمبر المقبل، وهو الموعد المبدئي الذي استقر عليه صناع الفيلم حتى الآن.



وفيلم الإسكندراني يعد أولى بطولات أحمد العوضي في السينما، وتقف بجانبه في البطولة النسائية الفنانة زينة، كما يشارك في الفيلم كل من بيومي فؤاد، حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل
والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، والعمل إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.


















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