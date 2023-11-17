4 دروس فى الصداقة تعلمناها من مسلسل صوت وصورة.. أبرزها الاعتراف بالخطأ

MENAFN - Youm7) يتابع الكثيرون خلال هذه الفترة مسلسل "صوت وصورة "، والذى تدور أحداثه حول "رضوى"، التى تعرضت للتحرش الجنسى من صاحب العمل لتبدأ رحلتها مع مقاضاة الطبيب صاحب العمل إلى إثبات براءتها من تهمة قتله وخلال هذه الرحلة تفاجأ بمن يساندها ومن يتخلى عنها.

ويستعرض المسلسل الذى بطولة بطولة حنان مطاوع ، نجلاء بدر، ومجموعة من النجوم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، ويعرض على قناة DMC وDMC دراما، وعلى منصة watch it، مجموعة من المشاكل التي تواجه علاقات الصداقة والتي تعلم المشاهدين بعض الدروس التي يجب اتباعها في علاقاتهم بأصدقائهم والتي نستعرضها في هذا التقرير.

دروس في الصداقة تعلمناها من مسلسل "صوت وصورة" الوقوف بجانب الصديق وقت الشدة

يعلمنا مسلسل "صوت وصورة"، أهم درس من دروس الصداقة وهو الوقوف بجانب الصديق وقت الشدة، مثلما دافعت نورا عن رضوى أثناء تعرضها للاعتداء خلال سجنها ومن ناحية أخرى حرصت رضوى على أن تقف بجوارها، فساعدتها للخروج من السجن، وكذلك عند خروج نورا من السجن استقبلتها رضوى في منزلها وأقامت معها .

مسلسل صوت وصورة إظهار الامتنان للصديق

من المهم في علاقة الصداقة، إظهار الامتنان للصديق لوقوفه بجوارك وقت الشدة حيث ترسل له رسالة مفادها إنك تقدر ما فعله من أجلك وبذلك تساعد على تقوية هذه العلاقة، مثلما فعلت نورا عند خروجها من السجن عندما ذهبت لصديقتها رضوى وأظهرت امتنانها لها لوقوفها بجوارها وقت محنتها واستعانتها بالمحامى لطفى ليدافع عنها حتى خرجت من السجن.

نورا شخصية من شخصيات صوت وصورة الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه

يجب على الصديق أن يعترف بخطأه لصديقه ويعتذر عنه لأنه بذلك يؤكد على حبه لصديقه وحرصه على استمرار علاقتهما، مثلما فعل وافى عندما تعامل مع محامية عائلة الطبيب دون أن يخبره وعاد مرة أخرى واعترف له واعتذر عما فعله.

لطفى ووافى بمسلسل صوت وصورة توجيه الصديق للطريق الصحيح

توجد العديد من الواجبات التي يجب على الصديق فعلها مع صديقه، حيث يجب عليه توجيهه للطريق الصحيح عندما يجده ضل الطريق، وهذا ما تفعله ماجدة مع نرمين صديقتها وولاء مع رضوى.