4 دروس فى الصداقة تعلمناها من مسلسل صوت وصورة.. أبرزها الاعتراف بالخطأ

(MENAFN
- Youm7) يتابع الكثيرون خلال هذه الفترة مسلسل "صوت وصورة "، والذى تدور أحداثه حول "رضوى"، التى تعرضت للتحرش الجنسى من صاحب العمل لتبدأ رحلتها مع مقاضاة الطبيب صاحب العمل إلى إثبات براءتها من تهمة قتله وخلال هذه الرحلة تفاجأ بمن يساندها ومن يتخلى عنها.
ويستعرض المسلسل الذى بطولة بطولة حنان مطاوع ، نجلاء بدر، ومجموعة من النجوم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، ويعرض على قناة DMC وDMC دراما، وعلى منصة watch it، مجموعة من المشاكل التي تواجه علاقات الصداقة والتي تعلم المشاهدين بعض الدروس التي يجب اتباعها في علاقاتهم بأصدقائهم والتي نستعرضها في هذا التقرير.
دروس في الصداقة تعلمناها من مسلسل "صوت وصورة" الوقوف بجانب الصديق وقت الشدة
يعلمنا مسلسل "صوت وصورة"، أهم درس من دروس الصداقة وهو الوقوف بجانب الصديق وقت الشدة، مثلما دافعت نورا عن رضوى أثناء تعرضها للاعتداء خلال سجنها ومن ناحية أخرى حرصت رضوى على أن تقف بجوارها، فساعدتها للخروج من السجن، وكذلك عند خروج نورا من السجن استقبلتها رضوى في منزلها وأقامت معها .
مسلسل صوت وصورة إظهار الامتنان للصديق
من المهم في علاقة الصداقة، إظهار الامتنان للصديق لوقوفه بجوارك وقت الشدة حيث ترسل له رسالة مفادها إنك تقدر ما فعله من أجلك وبذلك تساعد على تقوية هذه العلاقة، مثلما فعلت نورا عند خروجها من السجن عندما ذهبت لصديقتها رضوى وأظهرت امتنانها لها لوقوفها بجوارها وقت محنتها واستعانتها بالمحامى لطفى ليدافع عنها حتى خرجت من السجن.
نورا شخصية من شخصيات صوت وصورة الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه
يجب على الصديق أن يعترف بخطأه لصديقه ويعتذر عنه لأنه بذلك يؤكد على حبه لصديقه وحرصه على استمرار علاقتهما، مثلما فعل وافى عندما تعامل مع محامية عائلة الطبيب دون أن يخبره وعاد مرة أخرى واعترف له واعتذر عما فعله.
لطفى ووافى بمسلسل صوت وصورة توجيه الصديق للطريق الصحيح
توجد العديد من الواجبات التي يجب على الصديق فعلها مع صديقه، حيث يجب عليه توجيهه للطريق الصحيح عندما يجده ضل الطريق، وهذا ما تفعله ماجدة مع نرمين صديقتها وولاء مع رضوى.
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