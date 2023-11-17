6 خطوات للحصول على مكياج الفتاة الفرنسية فى شتاء 2024

MENAFN - Youm7) الناس من جميع أنحاء العالم مفتونون بالأسلوب الفرنسي، حيث تتمكن الباريسيات من الظهور بمظهر أنيق وبسيط في الوقت نفسه والمكياج الكافي لتعزيز ملامحهن، حتى النجمات الفرنسيات على السجادة الحمراء، يتألقن بمظهر مكياج ببشرة نضرة ومتوهجة وبدون كمية زائدة من المكياج.إذا كنتِ تحبين المظهر السهل ولا ترغبين في الظهور بمكياج مبالغ فيه، فيمكنك تقليد أسلوب مكياج الفتاة الفرنسية، الذي يعتبرموضة شتاء 2024 ، الذي لا يتطلب ترسانة من المنتجات، ولا يستغرق أكثر من 10 دقائق، وإليكِ الطريقة وفقًا لموقع "Instyle":شتاء 2024 التخلص من المبالغة في المكياج

من أهم خطوات مكياج الفتاة الفرنسية هي التخلص من كريم الأساس ذي التغطية الكاملة والرموش الصناعية، إلى جانب عدم اللجوء للحواجب المرسومة، حيث إن المكياج الفرنسي يعتمد على إبراز الملامح، وليس تغيير ملامحك باستخدام المكياج الثقيل.

القيام بالروتين اليومي

كل ما تحتاجينه هو منتجات العناية بالبشرة الأساسية وبعض المكياج الطبيعي، جربي منظفا مرطبا وماء ميسيلار وتونر للحفاظ على وجهك نظيفا وإزالة أي مكياج، اتبعي ذلك باستخدام مرطب للحفاظ على رطوبة بشرتك طوال اليوم.

موضة أدوات المكياج

عند وضع المكياج، استخدمي الكونسيلر أو كريم CC أو مرطب ملون لمساعدتك على تغطية أي عيوب، بعد ذلك، استخدمي كريم أساس خفيف الوزن للحصول على مظهر خال من العيوب، باستخدام الماسكارا أو مشط الرموش أو قلم الحواجب أو جل الحواجب الملون، يمكنك إنشاء حواجب مثالية لتشكيل وجهك، مع القليل من أحمر الخدود يمكن أن يمنحك بعض اللون ويخفي أي قلم كحل أسود.

تحضير البشرة

يعد تحضير البشرة قبل المكياج خطوة لا تتخطاها أي فتاة، وذلك باستخدام رذاذ مائي ناعم على الوجه بالكامل يتبعه مصل غني ومرطب رقيق لحبس الرطوبة في الجلد، وفي الطقس البارد، يتم استخدام مرطب أكثر سماكة.

الأناقة لإخفاء العيوب

للحصول على بشرة فرنسية خالية من العيوب، تجنبي المقشرات والأحماض القاسية، فإن الفرنسيين يحبون التركيبات اللطيفة التي تركز على ترطيب البشرة، فاستخدمي ماء ميسيلار لتنظيف بشرتك وإزالة أي بقايا للمكياج، بعد ذلك، استخدمي تونر مهدئ ومرطب خال من أي كحول، ويجب أن يحتوي على الصبار أو ماء الورد، التي لها تأثير مهدئ على البشرة.

طريقة وضع المكياج

لن تحتاجي إلى الكثير من التغطية، اختاري مرطباً ملوناً أو كريم أساس خفيف بدرجة كافية بحيث يبدو وكأنه منتج للعناية بالبشرة، استخدميه

لتصبحي متوهجة كالفرنسيات لكي لا تبدو البشرة غير لامعة، لا تضعى البودرة على وجهك بالكامل، اختاري المناطق التي تصبح دهنية، مثل منطقة T، واتركي بقية وجهك يتوهج، بالنسبة للخطوة الأخيرة، بدلا من استخدام الهايلايتر اللامع، يمكن استخدام السيروم وتطبيقه على المناطق التي تريدي تسليط الضوء عليها.