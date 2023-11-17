6 خطوات للحصول على مكياج الفتاة الفرنسية فى شتاء 2024

(MENAFN
- Youm7) الناس من جميع أنحاء العالم مفتونون بالأسلوب الفرنسي، حيث تتمكن الباريسيات من الظهور بمظهر أنيق وبسيط في الوقت نفسه والمكياج الكافي لتعزيز ملامحهن، حتى النجمات الفرنسيات على السجادة الحمراء، يتألقن بمظهر مكياج ببشرة نضرة ومتوهجة وبدون كمية زائدة من المكياج.
إذا كنتِ تحبين المظهر السهل ولا ترغبين في الظهور بمكياج مبالغ فيه، فيمكنك تقليد أسلوب مكياج الفتاة الفرنسية، الذي يعتبر
موضة شتاء 2024 ، الذي لا يتطلب ترسانة من المنتجات، ولا يستغرق أكثر من 10 دقائق، وإليكِ الطريقة وفقًا لموقع "Instyle":
شتاء 2024 التخلص من المبالغة في المكياج
من أهم خطوات مكياج الفتاة الفرنسية هي التخلص من كريم الأساس ذي التغطية الكاملة والرموش الصناعية، إلى جانب عدم اللجوء للحواجب المرسومة، حيث إن المكياج الفرنسي يعتمد على إبراز الملامح، وليس تغيير ملامحك باستخدام المكياج الثقيل.
القيام بالروتين اليومي
كل ما تحتاجينه هو منتجات العناية بالبشرة الأساسية وبعض المكياج الطبيعي، جربي منظفا مرطبا وماء ميسيلار وتونر للحفاظ على وجهك نظيفا وإزالة أي مكياج، اتبعي ذلك باستخدام مرطب للحفاظ على رطوبة بشرتك طوال اليوم.
موضة أدوات المكياج
عند وضع المكياج، استخدمي الكونسيلر أو كريم CC أو مرطب ملون لمساعدتك على تغطية أي عيوب، بعد ذلك، استخدمي كريم أساس خفيف الوزن للحصول على مظهر خال من العيوب، باستخدام الماسكارا أو مشط الرموش أو قلم الحواجب أو جل الحواجب الملون، يمكنك إنشاء حواجب مثالية لتشكيل وجهك، مع القليل من أحمر الخدود يمكن أن يمنحك بعض اللون ويخفي أي قلم كحل أسود.
تحضير البشرة
يعد تحضير البشرة قبل المكياج خطوة لا تتخطاها أي فتاة، وذلك باستخدام رذاذ مائي ناعم على الوجه بالكامل يتبعه مصل غني ومرطب رقيق لحبس الرطوبة في الجلد، وفي الطقس البارد، يتم استخدام مرطب أكثر سماكة.
الأناقة لإخفاء العيوب
للحصول على بشرة فرنسية خالية من العيوب، تجنبي المقشرات والأحماض القاسية، فإن الفرنسيين يحبون التركيبات اللطيفة التي تركز على ترطيب البشرة، فاستخدمي ماء ميسيلار لتنظيف بشرتك وإزالة أي بقايا للمكياج، بعد ذلك، استخدمي تونر مهدئ ومرطب خال من أي كحول، ويجب أن يحتوي على الصبار أو ماء الورد، التي لها تأثير مهدئ على البشرة.
طريقة وضع المكياج
لن تحتاجي إلى الكثير من التغطية، اختاري مرطباً ملوناً أو كريم أساس خفيف بدرجة كافية بحيث يبدو وكأنه منتج للعناية بالبشرة، استخدميه
لتصبحي متوهجة كالفرنسيات لكي لا تبدو البشرة غير لامعة، لا تضعى البودرة على وجهك بالكامل، اختاري المناطق التي تصبح دهنية، مثل منطقة T، واتركي بقية وجهك يتوهج، بالنسبة للخطوة الأخيرة، بدلا من استخدام الهايلايتر اللامع، يمكن استخدام السيروم وتطبيقه على المناطق التي تريدي تسليط الضوء عليها.
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