4 حلول لتشجيع طفلك على التحدث باحترام وعدم السباب.. حتى لو كان عصبيًا

MENAFN - Youm7) عندما تفتح الدنيا ذراعيها للأطفال، يتعرضون للكثير من المواقف، وينفتحون على عالم مختلف من المبادئ والقيم التي غرسها والديهم بداخلهم، وقد تكون أول مشكلة قد تواجه هذا الطفل ، هو سماع كلمات سيئة، ومع تكرارها، يشعر وكأنها كلمات عادية مباح قولها في أي وقت وأي مكان، ومع تكرار تلك الشتائم، قد يكون بسبب محاولة الطفل التأقلم مع المجتمع الجديد الذي يعيش فيه، ربما يحاولون أن يكونوا جزءا من المجموعة، فإذا كنت تعرف سبب قيام طفلك بالسب، فقد يساعدك ذلك في تحديد أفضل طريقة للرد عليه، وهذا مانستعرضه بالإضافة إلى كفه عن السباب، وفقًا لما نشره موقع "raisingchildren".

طفل صغير التحكم في رد الفعل

سوف يؤثر رد فعلك على ما إذا كان طفلك سيكرر الألفاظ البذيئة مرة أخرى أم لا، إذا ضحكت أو كان رد فعلك قويا، فقد يستمتع طفلك باهتمامك ومن المرجح أن يفعل ذلك مرة أخرى، فعليك أن تبقى هادئا واشرح بوضوح أن الكلمة التي استخدمها طفلك ليست مقبولة، يمكنك أيضا توضيح أن الكلمة قد تؤذي مشاعر الآخرين. وهذا سوف يقطع شوطا طويلا نحو منع الشتائم في المستقبل.

السعي وراء التكيف اجتماعيًا

إذا كنت تعتقد أن طفلك يسعى إلى التكيف اجتماعياً، فحاول التحدث مع طفلك حول سبب اعتقاده بأن أصدقاءه يشتمون وأن هذا الأمر عادي، فيمكنك التحدث عن طرق أخرى يمكن أن يشعر بها طفلك بالقبول وأن التحدث بأسلوب راقي سيجعله محط إعجاب الجميع ولافتاً للانتباه أكثر من الألفاظ البذيئة، مع التركيز على ابعاده عن أصدقاء السوء.

طفل يصرخ الشتائم بسبب الغضب والإحباط

إذا كان الشتائم بسبب الغضب أو الإحباط، فيمكنك مساعدة طفلك على تسمية مشاعره، فمن المهم أن يعرف طفلك أنه من الطبيعي أن يشعر بهذه المشاعر، ولكن من الأفضل التعبير عنها بكلمات أكثر ملاءمة.

عدم تشجيع الشتائم وتشجيع اللغة المحترمة

إذا كنت ترغب في عدم تشجيع الشتائم على المدى الطويل، فمن الجيد أن يقوم البالغون في عائلتك بمناقشة اللغة المقبولة والاتفاق عليه، ومناقشة ذلك مع طفلك، حيث لا يمكنك منع الناس من السب حول طفلك عندما تكون بالخارج، ولكن يمكنك مساعدة طفلك على تعلم ما هو مقبول في عائلتك.

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