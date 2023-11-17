6 نصائح للتعامل مع الزوج الحريص.. تقلل من خلافاتكما على المصروف

MENAFN - Youm7) في الكثير من الأحيان قد يساء فهم الرجل الحريص في نفقاته باعتبارهزوج بخيل يقطر على زوجته الأموال ويمنع عنها الانفاق، فالزوج الحريص يرتب نفقاته وحجم الإسراف ولا يدفع أموالاً إلا للضرورة فقط أو المتطلبات الأساسية، فنجده لا ينفق في الرفاهيات أو الحاجات الزائدة عن احتياجات الحياة اليومية.

وقد يكون حرصه نابعًا عن عادات وتقاليد لمجتمع محيط به معروف عنهم عدم الانفاق الا للضرورة ولا يعد بخلاً ولكن نمط حياة اعتاد عليها في طريقه المعاملات المادية وطريقة البيع والشراء، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية

أبرز النصائح للتعامل مع الزوج الحريص وفقًا لما أشارت إليه شيماء عراقي استشاري العلاقات الأسرية وتعديل السلوك.

زوج وزوجته

قالت استشاري العلاقات الأسرية في حديثها لـ اليوم السابع:" قد نجد بعض الأزواج لا يفكر ابدا في تغيير أثاث للمنز أو تجديد أشياء تم كسرها واستبدالها بغيرها، ولكن يصلح الأشياء المكسورة عدة مرات إلى أن يتم استهلاكها بشكل كامل

وقد نجد نمط تلك الحياة في الغرب مثلا فهم يقتصدون في الشراء وفق احتياجهم وعدد أفراد الأسرة فقط، فثقافة شراء القطعة الواحدة سائدة لديهم وهذا لا يعد بخلا ولكن طريقة لنمط الحياة ويمكن من خلال السطور التالية عرض بعض

النصائح

التي تساعد الزوجة على التعامل مع زوجها الحريص.

كيف تتعاملي مع الزوج الحريص؟

- معرفة نمط الزوج في الانفاق تحسن العلاقة وتجنب المشاكل المستقبلية،

فعلى الزوجة فهم زوجها وطريقة إنفاقه للأموال تجنبا لإلصاق صفه البخل به مما يؤدى إلى مشاكل وصراع يومي على طلب الانفاق

- دراسة حجم الانفاق وارتباطه بمرتب الزوج يحد من الإفراط في الطلبات ومعرفة الزوجة لحدود طلباتها، والاستغناء عن الرفاهيات الغير ضرورية يساعدها على الانسجام أكثر مع زوجها.

-على الزوج مناقشة زوجته في طريقة

الانفاق المتبعة التي تسهل عليهم فرصة توفير الأموال عند الحاجة الملحة وعليه أن يحدد معها بالتراضي من المسؤول عن الإنفاق ومصروف البيت فقد يرغب الزوج بنفسه في إنفاق مصروف البيت وشراء الاحتياجات اللازمة للمنزل يوميا وبعضهم يفضل الانفاق

بشكل يومي بمبلغ محدد اقتصادا وخوفا من هدر المصروف في غير حاجات الأسرة الضرورية

-عدم المقارنة يطفئ لهيب المشاكل بين الزوجين، فعلى الزوجة ألا تقارن بين معيشتها ومعيشة أخواتها أو صديقتها فكل شخص حياة يديرها وفق حدود دخله وعلى حسب حجم الأسرة فقد يسعى الزوج للمساواة بين أفراد الأسرة وخاصة إذا كبر حجم الأسرة من الأبناء

- من المهم تحديد أولويات الشراء فعلى الزوجة ان تعي حدودها في الانفاق وبذلك تحدد مدى أهمية أنفاق مصروف البيت في الأشياء الضرورية، وعليها أيضا الاقتصاد في المشتروات.

-يمكن للزوجة التوفير وقت الحاجة وبذلك يمكن أن يكون معها فائض من الأموال تنفقه وقت ما تشاء لطلبات خاصة بها ،وإدارة مصروف المنزل المحدد بشكل جيد يساعدها في سد احتياجات منزلها دون إنقاص في سد الأشياء المهمة والأكثر أولوية





التعامل مع الزوج الحريص



