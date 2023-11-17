ليتسيا الإسبانية: قلبى انفتح للقرآن وتعلمت النظافة من المصريات.. فيديو

MENAFN - Youm7) بطبيعتها تجذب مصر العديد من الزائرين الأجانب الذين يأتون إليها سواء كانت رحلتهم سياحية أو عمل، وخاصة النساء والفتيات، هناك الألمانية تعيش وسط الصحراء الغربية في الواحات المصرية، وهناك الفرنسية التي تركت بلدها للتزوج من مصري نوبى وتعيش معه في محافظة أسوان، وغيرها الكثيرات ممن جذبتهن الطبيعة الخلابة في مصر، ومن بينهن "ليتسيا" الفتاة الإسبانية التي تعيش في الفيوم وتحديدًاقرية تونس .. ترى من هي تلك الفتاة ولماذا اختارت هذه القرية؟





التقي "اليوم السابع" مع ليتسيا التي تركت بلدها إسبانيا بعد إشهارها الإسلام، حسب قولها مؤكدة أنها كانت تشعر أن هناك شيئا ينقصها تبحث عنه في كل مكان، تقرأ العديد من الكتب حتى وقعت عينها على القرآن الكريم المترجم من العربية إلى الإسبانية، فقرأته كله كفضول للتعلم وتعرف ماهية هذا الكتاب، ولكن ما حدث فاجأها،" فتقول: "قلبى انفتح للقرآن في ثانية وسورة النساء خطفت قلبي".

ملك تمارس اليوجا ليتسيا تشهر إسلامها

بعدها قررت الفتاة أن تعلن إسلامها على الفور، وبعدها بدأت تسافر وتبحث عن تعاليم القرآن والدول التي تطبقه في حياتها وتعاملتها، ذهبت إلى المغرب وتونس والسعودية والأردن وتركيا وكانت نهاية الرحلة في مصر، جذبتها طيبة أهلها والعادات والتقاليد فقد وجدت ما تبحث عنه؛ فاختارت قرية تونس.

ماذا تعلمت ملك من المصريين؟

ليتسيا التي كانت تعمل طبيبة علاج طبيعى في بلدها، مارست نفس المهنة في قرية تونس واحترفتها فلقبها أهالى القرية بـ"ملك"، تعيش وسطهم في حرية، الجميع يحترم الآخر، هناك عادات وتقاليد تعلمتها "ملك" من أهل البلدة فتقول: "أنا اتعلمت منهم حاجات حلوة كتير، هنا بيزعلوا بسرعة بس في نفس الوقت بيتصافوا بسرعة ودى حاجة حلوة أنا بحبها، أنا اتعلمت

بقيت أكبر دماغى عشان الدنيا تعدى".



تصف ملك المصريين قائلة: يحرصون على ألفاظهم أثناء الحديث فلا تجد أحدًا ممكن أن يجرح غيره بكلمة حتى ولو كانت صغيرة، تعلمت منهم كلمة "عيب" فهذه الكلمة لا توجد لدينا في إسبانيا فهناك كل شيء مباح.

ملك اسبانية تعيش في الفيوم اتعلمت النظافة من الست المصرية

"الستات في البيوت نظيفة جدًا، بتغسل الفراخ والخضار وكل شيء، والبيوت نظيفة ومترتبة، الست المصرية دى لازم يتعملها تمثال، ست شاطرة وجدعة وبتعمل كل حاجة وقوية، أما عن جيرانى فكلنا هنا حاجة واحدة، كلنا أسرة، لما أكون تعبانة ألاقى جرتي وصحبتى تجيب ليا الأكل، واحدة تجيب لى بطاطس واحدة تعملى أرز، أمشى في الشارع تنادى عليا واحدة تقولى ملك تعالى كُلى معايا، الحاجات دى مش موجودة في أي بلد تانية في العالم".كما ذكرت "ملك" أثناء حديثها.

تمارس رياضة اليوجا