ليتسيا الإسبانية: قلبى انفتح للقرآن وتعلمت النظافة من المصريات.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) بطبيعتها تجذب مصر العديد من الزائرين الأجانب الذين يأتون إليها سواء كانت رحلتهم سياحية أو عمل، وخاصة النساء والفتيات، هناك الألمانية تعيش وسط الصحراء الغربية في الواحات المصرية، وهناك الفرنسية التي تركت بلدها للتزوج من مصري نوبى وتعيش معه في محافظة أسوان، وغيرها الكثيرات ممن جذبتهن الطبيعة الخلابة في مصر، ومن بينهن "ليتسيا" الفتاة الإسبانية التي تعيش في الفيوم وتحديدًا
قرية تونس .. ترى من هي تلك الفتاة ولماذا اختارت هذه القرية؟
التقي "اليوم السابع" مع ليتسيا التي تركت بلدها إسبانيا بعد إشهارها الإسلام، حسب قولها مؤكدة أنها كانت تشعر أن هناك شيئا ينقصها تبحث عنه في كل مكان، تقرأ العديد من الكتب حتى وقعت عينها على القرآن الكريم المترجم من العربية إلى الإسبانية، فقرأته كله كفضول للتعلم وتعرف ماهية هذا الكتاب، ولكن ما حدث فاجأها،" فتقول: "قلبى انفتح للقرآن في ثانية وسورة النساء خطفت قلبي".
ملك تمارس اليوجا ليتسيا تشهر إسلامها
بعدها قررت الفتاة أن تعلن إسلامها على الفور، وبعدها بدأت تسافر وتبحث عن تعاليم القرآن والدول التي تطبقه في حياتها وتعاملتها، ذهبت إلى المغرب وتونس والسعودية والأردن وتركيا وكانت نهاية الرحلة في مصر، جذبتها طيبة أهلها والعادات والتقاليد فقد وجدت ما تبحث عنه؛ فاختارت قرية تونس.
ماذا تعلمت ملك من المصريين؟
ليتسيا التي كانت تعمل طبيبة علاج طبيعى في بلدها، مارست نفس المهنة في قرية تونس واحترفتها فلقبها أهالى القرية بـ"ملك"، تعيش وسطهم في حرية، الجميع يحترم الآخر، هناك عادات وتقاليد تعلمتها "ملك" من أهل البلدة فتقول: "أنا اتعلمت منهم حاجات حلوة كتير، هنا بيزعلوا بسرعة بس في نفس الوقت بيتصافوا بسرعة ودى حاجة حلوة أنا بحبها، أنا اتعلمت
بقيت أكبر دماغى عشان الدنيا تعدى".
تصف ملك المصريين قائلة: يحرصون على ألفاظهم أثناء الحديث فلا تجد أحدًا ممكن أن يجرح غيره بكلمة حتى ولو كانت صغيرة، تعلمت منهم كلمة "عيب" فهذه الكلمة لا توجد لدينا في إسبانيا فهناك كل شيء مباح.
ملك اسبانية تعيش في الفيوم اتعلمت النظافة من الست المصرية
"الستات في البيوت نظيفة جدًا، بتغسل الفراخ والخضار وكل شيء، والبيوت نظيفة ومترتبة، الست المصرية دى لازم يتعملها تمثال، ست شاطرة وجدعة وبتعمل كل حاجة وقوية، أما عن جيرانى فكلنا هنا حاجة واحدة، كلنا أسرة، لما أكون تعبانة ألاقى جرتي وصحبتى تجيب ليا الأكل، واحدة تجيب لى بطاطس واحدة تعملى أرز، أمشى في الشارع تنادى عليا واحدة تقولى ملك تعالى كُلى معايا، الحاجات دى مش موجودة في أي بلد تانية في العالم".كما ذكرت "ملك" أثناء حديثها.
تمارس رياضة اليوجا
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