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3.3 مليار جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة منذ بداية العام

11/17/2023 2:26:46 PM
(MENAFN- Youm7) سجلت تعاملات المصريين نسبة 89.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 4%، والعرب على 6.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 12.3 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 92.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ومثلت تعاملات المصريين 86% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.4%، وسجل العرب 7.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 5.8 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 3.3 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 24383.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.44% ليغلق عند مستوى 4865.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 7159.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 29506.50 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 10.14% ليغلق عند مستوى 5871.14 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 16 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.648 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.123 تريليون جنيه إلى 1.127 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 324.2 مليار جنيه إلى 331.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3%.












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