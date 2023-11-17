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492 مليون جنيه تمويلات لتقسيط شراء موبايلات فى 8 شهور

11/17/2023 2:26:46 PM
(MENAFN- Youm7) حصل المصريون على تمويلات بقيمة 492.8 مليون جنيه من شركات التقسيط لشراء هواتف محمولة "موبايلات " من 28.6 مليار جنيه قيمة التمويل الذى قدمته شركات التقسيط للعملاء خلال أول 8 شهور من العام الجارى لتستحوذ على نسبة 1.72% من إجمالي التمويل، وفقًا لتقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية.



وكانت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال أول 8 من عام 2023، قد ارتفعوا إلى 2.245 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 28.6 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة نمو 24.7% في عدد العملاء، و55.2% بقيمة التمويل، وخلال شهر أغسطس وحده حصل 257.3 ألف عميل على تمويلات بقيمة 4.2 مليار جنيه من شركات التقسيط.



يذكر أن المقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.



ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.














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