-->

Saturday, 18 November 2023 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب يتصدرون قائمة فوربس للمبدعين الشباب تحت سن الـ30

11/17/2023 2:26:46 PM
(MENAFN- Youm7) اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، مؤسسى شركة انطلاق، محمد إيهاب، وعمر رزق، ومنة الله زغلول، ضمن قائمة الشباب الأكثر إبداعًا وابتكارًا في الشرق الأوسط تحت سن الـ 30 ممن يسعون إلى إحداث التغيير، بمحور التجارة الإلكترونية والتمويل، وفقا لإكسترا نيوز.



وأشادت المجلة، بفكرة شركة انطلاق في إتاحة برامج تسريع الأعمال، وخدمات استشارية للشركات الناشئة، مشيرة لمجهود الشركة في إطلاق برامج للشركات الناشئة في مراحل ما قبل التأسيس، حيث ستعمل على تخريج دفعتين سنويًا، وتتراوح مدة البرنامج الواحد بين 4 إلى 6 أشهر، مع إمكانية ضخ استثمار يصل إلى 50 ألف دولار لكل شركة ناشئة.



استعرضت "فوربس"، أبرز إنجازات شركة انطلاق وهي تقديم خدمات استشارية لشركات بينها (Rabbit) في مصر، ومنصة (رأس مال) في السعودية و(Ninjacart) الهندية، فيما قادت أيضًا مبادرات لدعم النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر، من خلال شراكات مع منتدى شباب العالم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).



ويعد محمد إيهاب أحد أبرز مؤسسي شركة انطلاق من ضمن خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب ، مما يدلل على نجاح الأكاديمية في أن تؤدي دورها في تجميع قادة المستقبل من مصر والمنطقة، لتعزيز وتطوير رأس المال البشري المؤهل المبدع والمبتكر لقيادة عملية التنمية في المجتمع، لتحقيق التأثير وخلق مستقبل أفضل.



كما يعكس اختيار محمد إيهاب للعمل بريادة الأعمال نجاح برامج الأكاديمية الرامية إلى تقليص الفجوة القائمة في أسواق العمل المحلية والدولية في المهارات القيادية، من خلال بتأهيل وتطوير المهارات المهنية لمواظفين وتمكينهم من أداء عملهم بطريقة تعكس زيادة مستويات الإنتاجية والكفاءة، وإعداد الكوادر لقيادة الشركات الكبرى.














MENAFN17112023000132011024ID1107448230

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث