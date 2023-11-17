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من التصنيع حتى التوزيع.. تفاصيل منصة تنمية صناعة السيارات فى مصر

11/17/2023 2:26:46 PM
(MENAFN- Youm7) تنفذ الدولة، البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم الإنتاج المحلي من السيارات، مع التركيز على السيارات صديقة البيئة، لتحسين معايير الانبعاثات، وتعتزم منح القطاع الخاص ليتولى التنمية على أن تكتفي الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.



وبدأت الحكومة أولى خطوات تنفيذ البرنامج بإطلاق منصة إلكترونية تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وموردي قطع الغيار من أجل الربط بينهم بشكل أكثر سلاسة وكفاءة في جميع مراحل عملية تصنيع السيارات بداية من التصنيع مرورًا بمرحلة التجميع، وانتهاءً بعمليات البيع والتوزيع.



وتضمنت المرحلة الأولى من إعداد المنصة عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على التسجيل على المنصة.



ومن المقرر في المرحلة الثانية تقديم حوافز للشركات المصنعة ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذلك محفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خطط الدولة لمواجهة التغيرات المناخية.

ومن المقرر أن تعد الجهات الحكومية المعنية بعض الإجراءات والقرارات المحددة للحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، على أن يتم عرضها في الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى لصناعة السيارات.



وفي نفص الصدد تعتزم الحكومة إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد توفير 2100 فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على 4000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، وجذب استثمارات بحوالي 240 مليون دولار.



واختيرت منطقة شرق بورسعيد لموقعها الاستراتيجي المُطل على البحر المتوسط وقناة السويس، إلى جانب اتصالها الاستثنائي بالطرق السريعة، قربها من المراكز اللوجستية الرئيسية في ميناء شرق بورسعيد، وتميزها بالتطوير المستمر للبنية التحتية الحديثة المصممة خصيصًا للعمليات الصناعية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من العمالة، بالنظر إلى المناطق المجاورة المأهولة بالسكان، وستقدم المنطقة حوافز للمصنعين أبرزها الدعم الشامل والحوافز المالية وغير المالية الفريدة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين المحتملين بالمنطقة.
















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