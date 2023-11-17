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مؤسس انطلاق: قدمنا خدمات لـ20 شركة وصندوق استثمار بقيم سوقية تصل لمليار دولار

11/17/2023 2:26:45 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب محمد إيهاب، أحد مؤسسي شركة انطلاق، عن سعادته باختياره وزملائه عمر رزق، ومنة الله زغلول، بقائمة "فوربس" للشباب الأكثر إبداعًا وابتكارًا في الشرق الأوسط تحت سن الـ 30 ممن يسعون إلى إحداث التغيير، مضيفًا أن هذا الاختيار جاء نتيجة لجهود شركة انطلاق في دعم نشر ريادة الأعمال في الجامعات، وعقد شراكات مع منتدى شباب الأعمال، ووحدة دعم ريادة الأعمال بمجلس الوزراء، إضافة إلى الاستثمار وتقديم الاستشارات الفنية والتدريبية للشركات الناشئة محليًا وإقليميًا وجذب صناديق استثمار عالمية ومؤسسات تمويل دولية لتمويل هذه الفئة من الشركات.
قال "إيهاب"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن شركة انطلاق قدمت خدماتها لـ20 شركة وصندوق استثمار بقيم سوقية تصل إلى مليار دولار، مقسمة بين 75% شركات محلية و25% شركات أجنبية، تعمل في قطاعات التكنولوجيا المالية، وسلاسل الإمداد، والتجارة الإلكترونية، والتعليم، والصحة، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا الزراعة، مضيفًا كما نعمل على عقد شراكات مع 35 شركة في 7 دول بالمنطقة أبرزها مصر، والمغرب، والبحرين، وجنوب أفريقيا، لتقديم خدمات لريادة الأعمال ودمج فئات اجتماعية مختلفة.
أشار محمد إيهاب، إلى عزم شركة انطلاق إعداد تقرير عن الشركات الناشئة في مصر يصدر دوريًا كل 6 شهور يتضمن كل المعلومات عن قطاع الشركات الناشئة في مصر على أن يضم 8 محاور أبرزها، الشمول المالي والاجتماعي، مدى تأثير القطاع الخاص، مدى تأثير المؤسسات الدولية، سهولة مناخ الأعمال، السياسات والتشريعات، سهولة تبادل الأموال، ومدى ضخ صناديق الاستثمار تمويلات للشركات، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار لتشجيع الشركات الناشئة في مصر.
اختارت
مجلة فوربس
الشرق الأوسط، مؤسسى شركة انطلاق، محمد إيهاب، وعمر رزق، ومنة الله زغلول، ضمن قائمة الشباب الأكثر إبداعًا وابتكارًا في الشرق الأوسط تحت سن الـ 30 ممن يسعون إلى إحداث التغيير، بمحور التجارة الإلكترونية والتمويل، وفقا لإكسترا نيوز.








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