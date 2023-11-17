نادى القصة بأسيوط يعلن أسماء الفائزين بمسابقته السنوية لعام 2023

(MENAFN
- Youm7) أعلن نادي القصة بأسيوط أسماء الفائزين في مسابقته السنوية لعام 2023، في مجال القصة القصيرة، دورة الكاتب "أشرف عكاشة"، وفاز بالمركز الأول هويدا قطب فراج عن "أب من صلصال"، وفاز بالمركز الثاني إبراهيم عمر السمان عن قصة "بسمة من فم التيه"، وفاز المركز الثالث هاني رفعت منسي عن قصة "المخمرة"، وتمنح المراكز الثلاث جوائز مالية ودرع الجائزة.
ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين في المؤتمر السنوي لنادي القصة بأسيوط والمقرر أن ينعقد في ديسمبر المقبل وهو مؤتمر سنوي ينعقد في نفس التاريخ من كل عام بمقر قصر ثقافة أسيوط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.
يشار إلى أن مسابقة نادي القصة قاصرة على المصريين ومتاحة لجميع الأعمار وغير محددة الموضوع، ويسمح للمتسابق المشاركة بعمل من صفحة واحدة وبحد أقصى ثلاث صفحات، بينما تشترط سلامة اللغة والشروط الفنية للقصة القصيرة، وألا يكون العمل قد سبق نشره ورقيا أو إلكترونيا أو فاز من قبل في أي مسابقة أخرى، كما يحرم للفائزين في آخر دورتين من المشاركة في إطار إتاحة الفرص للتعرف على المبدعين الجدد وإثراء المجال.
نادي القصة بأسيوط هو نادي للسرد يهتم بكل أنواع السرد من قصص طويلة (رواية) وقصص قصيرة وقصيرة جدا (الأقصوصة والومضة) وكذا بالدراسات الأدبية والنقدية الخاصة بها، تأسس نادى القصة بأسيوط عام 2002 م ومؤسسه أحمد راشد البطل وهو الرئيس الشرفي للنادي مدى الحياة، ويهدف النادي: إلى اكتشاف المواهب الأدبية الجديدة وصقلها وتنميتها في المجالات الأدبية والنقدية المتنوعة السابق ذكرها.
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