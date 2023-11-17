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نادى القصة بأسيوط يعلن أسماء الفائزين بمسابقته السنوية لعام 2023

11/17/2023 2:26:43 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن نادي القصة بأسيوط أسماء الفائزين في مسابقته السنوية لعام 2023، في مجال القصة القصيرة، دورة الكاتب "أشرف عكاشة"، وفاز بالمركز الأول هويدا قطب فراج عن "أب من صلصال"، وفاز بالمركز الثاني إبراهيم عمر السمان عن قصة "بسمة من فم التيه"، وفاز المركز الثالث هاني رفعت منسي عن قصة "المخمرة"، وتمنح المراكز الثلاث جوائز مالية ودرع الجائزة.



ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين في المؤتمر السنوي لنادي القصة بأسيوط والمقرر أن ينعقد في ديسمبر المقبل وهو مؤتمر سنوي ينعقد في نفس التاريخ من كل عام بمقر قصر ثقافة أسيوط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.



يشار إلى أن مسابقة نادي القصة قاصرة على المصريين ومتاحة لجميع الأعمار وغير محددة الموضوع، ويسمح للمتسابق المشاركة بعمل من صفحة واحدة وبحد أقصى ثلاث صفحات، بينما تشترط سلامة اللغة والشروط الفنية للقصة القصيرة، وألا يكون العمل قد سبق نشره ورقيا أو إلكترونيا أو فاز من قبل في أي مسابقة أخرى، كما يحرم للفائزين في آخر دورتين من المشاركة في إطار إتاحة الفرص للتعرف على المبدعين الجدد وإثراء المجال.



نادي القصة بأسيوط هو نادي للسرد يهتم بكل أنواع السرد من قصص طويلة (رواية) وقصص قصيرة وقصيرة جدا (الأقصوصة والومضة) وكذا بالدراسات الأدبية والنقدية الخاصة بها، تأسس نادى القصة بأسيوط عام 2002 م ومؤسسه أحمد راشد البطل وهو الرئيس الشرفي للنادي مدى الحياة، ويهدف النادي: إلى اكتشاف المواهب الأدبية الجديدة وصقلها وتنميتها في المجالات الأدبية والنقدية المتنوعة السابق ذكرها.












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