كاتبة أمريكية تهاجم إسرائيل خلال حفل جائزة بالولايات المتحدة مساندة لفلسطين

MENAFN - Youm7) أدلى 20 من المؤلفين الخمسة والعشرين المرشحين للقوائم القصيرة والفائزون بجائزة الكتاب الوطنى الأمريكية ببيان جماعى بعد فوز جاستن توريس ونيد بلاك هوك بالفئات الرئيسية يدعو إلى وقف إطلاق النار على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية فى غزة في الحفل الذي أقيم في نيويورك وسط عاصفة خلف الكواليس تحسبا من انسحاب الرعاة.

وصعد 20 من أصل 25 متأهلاً للتصفيات النهائية للفئات الخمس الخيال، والواقعي، والشعر، وأدب الأطفال، والأدب المترجم على خشبة المسرح بينما قرأت الكاتبة الأمريكية علياء بلال، المرشحة عن فئة الخيال عن روايتها "شعب المعبد"، البيان المعد.

وقالت عالية بلال: "بالنيابة عن المتأهلين للتصفيات النهائية، نعارض القصف المستمر لغزة وندعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للمدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال".

وأضافت: "نحن نعارض معاداة السامية والمشاعر المعادية للفلسطينيين وكراهية الإسلام على حد سواء، ونقبل الكرامة الإنسانية لجميع الأطراف، ونعلم أن المزيد من إراقة الدماء لن يفعل شيئًا لتأمين السلام الدائم فى المنطقة".

سيرة شخصية

عالية بلال كاتبة أمريكية، وصلت مجموعتها القصصية الأولى، Temple Folk، إلى التصفيات النهائية لجائزة الكتاب الوطني للرواية لعام 2023

وتروى مجموعتها Temple Folk حياة المسلمين السود الذين عاشوا في أمريكا في السبعينيات، بما في ذلك مشاركتهم وتفاعلهم مع جماعة أمة الإسلام.

نشأت عالية بلال في ضواحي واشنطن العاصمة لعائلة مسلمة من الطبقة المتوسطة والتحقت بكلية أوبرلين حيث حصلت على درجات علمية في الدراسات الأمريكية الأفريقية والإسبانية، وجامعة لندن حيث حصلت على درجة الماجستير واستشهدت عالية بلال بتوني موريسون وجويندولين بروكس وإدوارد بي جونز كمؤثرين في حياتها الأدبية.