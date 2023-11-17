كاتبة أمريكية تهاجم إسرائيل خلال حفل جائزة بالولايات المتحدة مساندة لفلسطين

(MENAFN
- Youm7) أدلى 20 من المؤلفين الخمسة والعشرين المرشحين للقوائم القصيرة والفائزون بجائزة الكتاب الوطنى الأمريكية ببيان جماعى بعد فوز جاستن توريس ونيد بلاك هوك بالفئات الرئيسية يدعو إلى وقف إطلاق النار على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية فى غزة في الحفل الذي أقيم في نيويورك وسط عاصفة خلف الكواليس تحسبا من انسحاب الرعاة.
وصعد 20 من أصل 25 متأهلاً للتصفيات النهائية للفئات الخمس الخيال، والواقعي، والشعر، وأدب الأطفال، والأدب المترجم على خشبة المسرح بينما قرأت الكاتبة الأمريكية علياء بلال، المرشحة عن فئة الخيال عن روايتها "شعب المعبد"، البيان المعد.
وقالت عالية بلال: "بالنيابة عن المتأهلين للتصفيات النهائية، نعارض القصف المستمر لغزة وندعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للمدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال".
وأضافت: "نحن نعارض معاداة السامية والمشاعر المعادية للفلسطينيين وكراهية الإسلام على حد سواء، ونقبل الكرامة الإنسانية لجميع الأطراف، ونعلم أن المزيد من إراقة الدماء لن يفعل شيئًا لتأمين السلام الدائم فى المنطقة".
سيرة شخصية
عالية بلال كاتبة أمريكية، وصلت مجموعتها القصصية الأولى، Temple Folk، إلى التصفيات النهائية لجائزة الكتاب الوطني للرواية لعام 2023
وتروى مجموعتها Temple Folk حياة المسلمين السود الذين عاشوا في أمريكا في السبعينيات، بما في ذلك مشاركتهم وتفاعلهم مع جماعة أمة الإسلام.
نشأت عالية بلال في ضواحي واشنطن العاصمة لعائلة مسلمة من الطبقة المتوسطة والتحقت بكلية أوبرلين حيث حصلت على درجات علمية في الدراسات الأمريكية الأفريقية والإسبانية، وجامعة لندن حيث حصلت على درجة الماجستير واستشهدت عالية بلال بتوني موريسون وجويندولين بروكس وإدوارد بي جونز كمؤثرين في حياتها الأدبية.
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