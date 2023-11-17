اكتشاف قطعة من العاج عمرها 2800 عام تجسد أبو الهول فى تركيا

MENAFN - Youm7) اكتشف علماء الآثار قطعة من العاج عمرها 2800 عام منحوتة على شكل أبو الهول فى تركيا وتعود القطعة الأثرية إلى مستوطنة من مستوطنات العصر الحديدى فى حاتوسا التى تم إنشاؤها بعد هجر الحيثيين للمدينة.

ويظهر فى النحت العاجى أبو الهول الأسطوري برأس إنسان على جسد أسد مجنح، بالإضافة إلى تصوير أسد حقيقي ونباتين طويلين قد يمثلان "شجرة الحياة" الأسطورية، وفى حين أن العمل الفنى يعود إلى العصر الحديدي، فقد تم العثور عليه في طبقة أثرية فوق مدينة أقدم بكثير، وهي العاصمة الحثية المهجورة في العصر البرونزي حاتوسا.

ووفقا لأندرياس شاشنر، عالم الآثار في المعهد الأثري الألماني الذي قاد عمليات التنقيب في حاتوسا منذ عام 2006، فإن القطعة الأثرية تظهر أن مستوطنة العصر الحديدي في الموقع كانت مكانًا مهمًا، على الرغم من أنها تأسست بعد أن تخلى الحثيون عن المدينة في حوالي عام 1200 قبل الميلاد، خلال ما يعرف بانهيار العصر البرونزي المتأخر كما ورد بموقع لايف ساينس الأمريكى.

وقال شاشنر: "من الممكن القول إن هذا المكان لم يعد بلدة صغيرة، بل أصبح مكانًا أكثر أهمية، وربما مركزًا للسلطة، مضيفا من المحتمل أنها أضيفت كزينة لصندوق خشبى أو أثاث مصنوع من الخشب فى وقتها الخاص، والعمل مكسور من الجانبين الأيمن والأيسر، والجانبان العلوى والسفلي على شكلنا الأصلي. ولذلك يمكن تخمين أنه كان أطول".

ويبلغ طول القطعة الأثرية حوالي 12 بوصة (30 سم) وعرضها 4 بوصات (10 سم)، وقال شاشنر إنها ربما كانت جزءًا من قطعة أثاث.

القطعة الأثرية







