اكتشاف قطعة من العاج عمرها 2800 عام تجسد أبو الهول فى تركيا

(MENAFN
- Youm7) اكتشف علماء الآثار قطعة من العاج عمرها 2800 عام منحوتة على شكل أبو الهول فى تركيا وتعود القطعة الأثرية إلى مستوطنة من مستوطنات العصر الحديدى فى حاتوسا التى تم إنشاؤها بعد هجر الحيثيين للمدينة.
ويظهر فى النحت العاجى أبو الهول الأسطوري برأس إنسان على جسد أسد مجنح، بالإضافة إلى تصوير أسد حقيقي ونباتين طويلين قد يمثلان "شجرة الحياة" الأسطورية، وفى حين أن العمل الفنى يعود إلى العصر الحديدي، فقد تم العثور عليه في طبقة أثرية فوق مدينة أقدم بكثير، وهي العاصمة الحثية المهجورة في العصر البرونزي حاتوسا.
ووفقا لأندرياس شاشنر، عالم الآثار في المعهد الأثري الألماني الذي قاد عمليات التنقيب في حاتوسا منذ عام 2006، فإن القطعة الأثرية تظهر أن مستوطنة العصر الحديدي في الموقع كانت مكانًا مهمًا، على الرغم من أنها تأسست بعد أن تخلى الحثيون عن المدينة في حوالي عام 1200 قبل الميلاد، خلال ما يعرف بانهيار العصر البرونزي المتأخر كما ورد بموقع لايف ساينس الأمريكى.
وقال شاشنر: "من الممكن القول إن هذا المكان لم يعد بلدة صغيرة، بل أصبح مكانًا أكثر أهمية، وربما مركزًا للسلطة، مضيفا من المحتمل أنها أضيفت كزينة لصندوق خشبى أو أثاث مصنوع من الخشب فى وقتها الخاص، والعمل مكسور من الجانبين الأيمن والأيسر، والجانبان العلوى والسفلي على شكلنا الأصلي. ولذلك يمكن تخمين أنه كان أطول".
ويبلغ طول القطعة الأثرية حوالي 12 بوصة (30 سم) وعرضها 4 بوصات (10 سم)، وقال شاشنر إنها ربما كانت جزءًا من قطعة أثاث.
القطعة الأثرية
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