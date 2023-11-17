قطاع الفنون التشكيلية يعلن مد معرض يضم أعمال الفنان سعيد العدوى لمدة شهر

MENAFN - Youm7) أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن مد فترة إقامة معرض الفنان الراحل سعيد العدوي "غياب مفاجئ وحضور دائم" لمدة شهر لينتهى في 17 ديسمبر 2023، والمقام في رحاب مجمع الفنون "قصر عائشة فهمي بالزمالك".

قال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، "إن تجربة سعيد العدوى وما وصل إلينا من أعماله يحتاج لكثير من التحليل السيميائى لبيان ما قد تمثله تلك الرموز إلا أن المشاهدة المتعجلة، لا يمكن أن تخطئ طبيعة ذلك القلب القلق المتفائل، والمهموم فى ذات الوقت، بوطن ينتمى إليه حتى آخر نفس قلب امتلأ بروح وطنه التراثية بشكل عام والشعبية منها على وجه الخصوص ... وخلال رحلته القصيرة فى الحياة استطاع أن يقدم نفسه كفنان مجدد مجرب ترك أعمالاً مهمة أثرت وما زالت تؤثر فى أجيال لاحقة ممتدة حتى يومنا هذا."

ومن جانبه، قال على سعيد رئيس الإدارة المركزية للفنون ومنظم المعرض: كأنه كان يدرك قرب موعد الفراق، فأهدانا كل هذا الكم من الإبداع الهائل لعالمه الآثر الذى نسجه من خياله وأفصح لنا عنه على ورق الرسم، وأبدع سعيد العدوى فَصَدَق فى إبداعه، ومن خلال تكويناته الغرائبية المثيرة خلق عالماً وفتح باباً وأرسى قواعداً وترك إرثاً فأحدث أثراً ثم رحل.

وأوضح على سعيد، نحن أمام تجربة متفردة فى تاريخ التشكيل المصرى الحديث، تجربة جعلت من العدوى أيقونة لجيله، وأباً روحياً لأجيالٍ لحقت به، فقد شق سعيد العدوى لنفسه طريقاً، ووطأت قدمه أرضاً لم يسبقه إليها أحد، اقتحم زوايا ومساحات جديدة من الإبداع لم يطرق بابها أحداً قبله، تجربة لخَّصها فى كلمته التى ختمها بجملته الشهيرة: "هذا هو عالمي".