قطاع الفنون التشكيلية يعلن مد معرض يضم أعمال الفنان سعيد العدوى لمدة شهر

(MENAFN
- Youm7) أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن مد فترة إقامة معرض الفنان الراحل سعيد العدوي "غياب مفاجئ وحضور دائم" لمدة شهر لينتهى في 17 ديسمبر 2023، والمقام في رحاب مجمع الفنون "قصر عائشة فهمي بالزمالك".
قال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، "إن تجربة سعيد العدوى وما وصل إلينا من أعماله يحتاج لكثير من التحليل السيميائى لبيان ما قد تمثله تلك الرموز إلا أن المشاهدة المتعجلة، لا يمكن أن تخطئ طبيعة ذلك القلب القلق المتفائل، والمهموم فى ذات الوقت، بوطن ينتمى إليه حتى آخر نفس قلب امتلأ بروح وطنه التراثية بشكل عام والشعبية منها على وجه الخصوص ... وخلال رحلته القصيرة فى الحياة استطاع أن يقدم نفسه كفنان مجدد مجرب ترك أعمالاً مهمة أثرت وما زالت تؤثر فى أجيال لاحقة ممتدة حتى يومنا هذا."
ومن جانبه، قال على سعيد رئيس الإدارة المركزية للفنون ومنظم المعرض: كأنه كان يدرك قرب موعد الفراق، فأهدانا كل هذا الكم من الإبداع الهائل لعالمه الآثر الذى نسجه من خياله وأفصح لنا عنه على ورق الرسم، وأبدع سعيد العدوى فَصَدَق فى إبداعه، ومن خلال تكويناته الغرائبية المثيرة خلق عالماً وفتح باباً وأرسى قواعداً وترك إرثاً فأحدث أثراً ثم رحل.
وأوضح على سعيد، نحن أمام تجربة متفردة فى تاريخ التشكيل المصرى الحديث، تجربة جعلت من العدوى أيقونة لجيله، وأباً روحياً لأجيالٍ لحقت به، فقد شق سعيد العدوى لنفسه طريقاً، ووطأت قدمه أرضاً لم يسبقه إليها أحد، اقتحم زوايا ومساحات جديدة من الإبداع لم يطرق بابها أحداً قبله، تجربة لخَّصها فى كلمته التى ختمها بجملته الشهيرة: "هذا هو عالمي".
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