طريقة مشاركة المنشورات مع الأصدقاء المقربين على إنستجرام: دليل تفصيلى

MENAFN - Youm7) يواصل إنستجرام الابتكار، مما يوفر للمستخدمين مزيدًا من التحكم في رؤية المحتوى الخاص بهم، حيث يقدم التحديث الأخير القدرة على تحديد الجمهور لكل من ريلز والمشاركات العادية، مما يؤدي إلى توسيع ميزة الأصدقاء المقربين إلى ما هو أبعد من القصص والملاحظات فقط.يتيح هذا التحسين للمستخدمين مشاركة المحتوى مع دائرة أكثر حصرية وموثوقية بدلاً من قاعدة المتابعين بأكملها.للتحقق مما إذا كانت هذه الميزة متاحة لحسابك، اتبع الخطوات التالية:قم بتحديث تطبيق إنستجرام الخاص بكتأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق إنستجرام، حيث يتم طرح الميزات الجديدة غالبًا مع التحديثات.قم بإنشاء قائمة الأصدقاء المقربين لديك اضغط على "الأصدقاء المقربين".سيقترح إنستجرام بعض الأصدقاء لقائمتك بناءً على تفاعلاتك، حيث يمكنك تحديد هذه الاقتراحات أو البحث يدويًا عن الأصدقاء وإضافتهم.بمجرد إضافة كل شخص تريده، اضغط على "تم" أو خيار مشابه لحفظ قائمة الأصدقاء المقربين لديك.إنشاء منشور أو بكرة جديدة:ابدأ العملية بإنشاء منشور أو شريط جديد كما تفعل عادةً.اختيار الجمهورابحث عن زر "الجمهور" أثناء عملية الإنشاء.خيار الأصدقاء المقربين:إذا كانت الميزة متاحة لحسابك، فمن المفترض أن ترى خيار اختيار "الأصدقاء المقربين"، حيث يشير هذا إلى أنه يمكنك الآن قصر رؤية منشورك أو مقطعك على مجموعة محددة.شارك مع الأصدقاء المقربين

بمجرد تحديد خيار الأصدقاء المقربين، انتقل إلى الضغط على زر "مشاركة"، سيكون المحتوى الخاص بك مرئيًا فقط لأولئك الموجودين في قائمة الأصدقاء المقربين لديك.

قائمة الأصدقاء المقربين الشائعة:

من الضروري ملاحظة أن قائمة الأصدقاء المقربين تتم مشاركتها عبر جميع الميزات، سواء كنت تستخدم الأصدقاء المقربين للقصص أو المقاطع أو المنشورات العادية، فستظل القائمة كما هي، لكن لا يوجد حاليًا أي خيار لإنشاء قوائم منفصلة لأغراض مختلفة.