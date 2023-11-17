-->

Saturday, 18 November 2023 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تقرير: علاقة العداوة بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج من طرف واحد

11/17/2023 2:26:39 PM
(MENAFN- Youm7) وصل التنافس بين إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتويت ، ومارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إلى ذروته هذا العام، لكن عملاقي التكنولوجيا لم يكونا منافسين لبعضهما دائما، هذا وفقًا لما قاله بن مزريش، الذي كتب الكتاب الجديد عن تويتر "Breaking Twitter"، حيث يروي استحواذ ماسك على X، ويؤكد أن علاقة العداوة بين عملاقى السوشيال ميديا كان من طرف واحد يتمثل في رؤية إيلون ماسك لمارك زوكربيرج كمنافس.



ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، قال ميزريتش، الذي قدم لمحة عن رئيسي التكنولوجيا، إن التنافس بين ماسك وزوكربيرج كان من جانب واحد نسبيًا لبعض الوقت.



وقال ميزريتش: "في جميع أعمالي التي قمت بها بشأن زوكربيرج، لم أجد أي ذكر له أي اهتمام بإيلون"، مضيفا "أعتقد أن زوكربيرج يتفاعل أكثر مع إيلون."



في المقابل، قال ميزريش إن ماسك لديه علاقة "سحر وهوس وتنافسية" مع زوكربيرج والتي تتعمق بشكل كبير.



بلغ التوتر بين ماسك وزوكربيرج ذروته في وقت سابق من هذا العام عندما تحدى ماسك زوكربيرج في قتال حقيقي داخل القفص، والذى على الرغم من موافقة الطرفين، إلا أنه لم يحدث أبدًا.



وقال ميزريتش إن ماسك أراد "التنافس وجهاً لوجه مع زوكربيرج" لبعض الوقت، وكان زوكربيرج يتعامل مع هذا الأمر كرد فعل.



وأوضح: "أعتقد حقًا أن الأمر كان من جانب واحد إلى حد ما، ولكن يبدو الآن أنه شيء يفكر فيه زوكربيرج"، مؤكدا: "أعتقد أنه يعتقد أن "إيلون" مجنون".



كما استهدف زوكربيرج المصالح التجارية لماسك في وقت سابق من هذا العام عندما أطلق Threads، وهو منافس لمنصة X.




وقد حظيت Threads بميزة كبيرة من ارتباطها بـ Instagram، وكان يُنظر إليها على أنها واحدة من أخطر التحديات التي تواجه قاعدة مستخدمي X.














MENAFN17112023000132011024ID1107448221

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث