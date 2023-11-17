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بداية من الغد.. المريخ يختبئ خلف الشمس لأسابيع

11/17/2023 2:26:39 PM
(MENAFN- Youm7) سيكون المريخ في حالة اقتران شمسي حيث يأخذ مداره إلى الجانب البعيد من الشمس وبعيدًا عن الأنظار لأسابيع، وسيختفي المريخ من سماء الأرض غدًا السبت، وتؤجل وكالة ناسا إرسال الأوامر إلى أسطولها المريخي لمدة أسبوعين، في الفترة من 11 إلى 25 نوفمبر، بينما تكون الأرض والكوكب الأحمر على جانبين متقابلين من الشمس، وتسمى هذه الظاهرة بالاقتران الشمسي للمريخ، وتحدث كل عامين.



ووفقا لما ذكره موقع "space"، قد يبدو هذا الاختفاء دراماتيكيًا ولكنه في الواقع نتيجة مرور المريخ إلى الجانب المقابل للشمس من الأرض خلال الحدث الفلكى.



وسيتم فصل المريخ عن الشمس بأقل من درجة واحدة فقط أثناء اقترابه من النجم، وكلا الجسدين سيكونان في كوكبة الميزان، كما أنه بعد ذلك، سيكون الكوكب الأحمر غير قابل للرصد لعدة أسابيع حيث سيخفيه وهج نجمنا.



أثناء الاقتران الشمسي، وهو الحدث الذي تشهده الأرض والمريخ كل عامين أرضيين، سيكون الكوكبان الثالث والرابع من الشمس، على التوالي، أيضًا في أقصى مسافة بينهما.



كما أنه عادة ما تكون المسافة بين المريخ والأرض حوالي 140 مليون ميل (225 مليون كيلومتر)، لكن خلال الاقتران الشمسي، سيتم الفصل بين الأرض والمريخ بحوالي 235 مليون ميل، أي أكثر من ضعفي ونصف متوسط المسافة بين كوكبنا والشمس.



لا يعد الاقتران الشمسي للمريخ مهمًا لمراقبي السماء فحسب، بل إنه لأكثر من عشرين عامًا، شغلت ناسا الروبوتات مثل مركبات كيوريوسيتي ومثابرة على سطح المريخ، بالإضافة إلى تحليق مروحية المريخ فوق آفاقها القاحلة.



سيفقد مراقبو المهمة على الأرض الاتصال بمهام المريخ الآلية، أثناء الاقتران الشمسي، حيث ستتوقف المركبات الجوالة عن العمل، وسيتم إيقاف هليكوبتر المريخ، ولن ترسل المركبات الفضائية البيانات إلى الأرض، يتم ذلك لمنع احتمالية مرور أمر جزئي يتداخل مع عمليات الروبوتات أو المركبات الفضائية.














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