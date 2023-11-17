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زى النهاردة.. أول إقلاع ناجح من القمر

11/17/2023 2:26:39 PM
(MENAFN- Youm7) حققت المركبة الفضائية Surveyor 6 التابعة لناسا أول عملية إقلاع من سطح القم ، في مثل هذا اليوم 17 نوفمبر من عام 1967، حيث كانت المركبة واحدة من عدة مهام روبوتية أرسلتها وكالة ناسا لاستكشاف سطح القمر قبل إرسال البشر إلى هناك.



ووفقًا لما ذكره موقع "Space"،التقطت المهمة صورًا تلفزيونية للسطح، وتعرفت على تركيبة تربة القمر، ثم جاء الإقلاع الكبير.



انطلق Surveyor 6 من السطح، وقفز إلى موقع آخر على بعد حوالي ثمانية أقدام، بعد ذلك، التقط Surveyor 6 صورًا لموقع هبوطه الأصلي.



يمكن لوحدات التحكم على الأرض رؤية بصمات Surveyor 6، كما رأوا بصمة من عادم الصاروخ عندما انطلق Surveyor 6.



أظهر Surveyor 6 أن المركبات الفضائية يمكن أن تهبط على القمر وتنطلق مرة أخرى، وبعد أقل من عامين، فعل البشر الشيء نفسه خلال رحلة أبولو 11.
















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