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تحذير: المواد البلاستيكية الموجودة فى السحب قد تؤثر على طقس الأرض

11/17/2023 2:26:39 PM
(MENAFN- Youm7) حدد فريق بحثى من الصين جزيئات صغيرة من البلاستي في السحب فوق موقع التراث العالمي جبل تاي، وتكهن بأن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تؤثر على طقس الأرض، وقد يؤدي هذا الاكتشاف إلى مزيد من تكوين السحب، وبالتالي زيادة هطول الأمطار أو الظروف الأكثر برودة، لكن العلماء قالوا إن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يشتبه العلماء أيضًا في أن الجزيئات الموجودة في السحب تشجع على تكوين السحب وتجعل السحب أكثر عرضة لحمل المعادن من التلوث الصناعي.



يتم تعريف المواد البلاستيكية الدقيقة على أنها جزيئات بلاستيكية أصغر من خمسة ملليمترات، ولكن في هذه الدراسة، كانت معظم الجزيئات (حوالي 60%) أصغر من 100 ميكرومتر.



يوجد 1000 ميكرومتر في المليمتر الواحد، وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو صغيرًا، إلا أن ما يكفي من هذه القطع الصغيرة يمكن أن يكون له تأثير كبير.



وجمع الفريق القائم على الدراسة عينات من المياه السحابية من قمة الجبل، ويرتفع حوالي ميل واحد فوق مستوى سطح البحر، وحللوا العينات تحت المجهر وباستخدام مقياس الطيف لتحديد التركيب الكيميائي لمحتويات السحب.



تم العثور على جسيمات بلاستيكية دقيقة في 24 عينة من أصل 28، وزادت الكمية بالقرب من مستوى سطح البحر، حيث وجد أن السحب أيضًا أكثر كثافة.



ويشير العلماء إلى أن ضوء الشمس والعوامل الجوية الأخرى يمكن أن يؤدي إلى تفتيت المواد البلاستيكية الدقيقة إلى أجزاء أصغر.



وكتب الفريق في الدراسة التي نشرت يوم الأربعاء: "على هذا النحو، من المحتمل أن تمثل نتائجنا الحد الأدنى من المواد البلاستيكية في السحب".



تشير النمذجة الحاسوبية إلى أن هذه المواد البلاستيكية الدقيقة قد انجرفت من أجزاء أخرى من البلاد، ويشتبه الباحثون في أن الجزيئات يمكن أن تغير طريقة تشكل السحب، مما يؤثر على الطقس.



ويمكن أن يتكثف الماء والجليد حول الجزيئات المحمولة بالهواء لتعزيز تكوين السحب، مثل الرماد البركاني الذي يتم قذفه بعد ثوران البركان، لذلك، يعتقد الباحثون أن المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في الهواء قد تتصرف بشكل مماثل.












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