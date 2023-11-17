الآلاف يتظاهرون في عدة مدن عربية دعما للفلسطينيين والقوات الإسرائيلية تمنع الصلاة في الأقصى

MENAFN - Al-Anbaa) انطلقت مظاهرات حاشدة في الأردن وسلطنة عمان وقطر وتركيا الجمعة عقب صلاة الجمعة «نصرة لأهل غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع».

وتظاهر آلاف الأردنيين الجمعة في عمان وعدد من المحافظات الأردنية للإعراب عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة، منددين باستمرار القصف الإسرائيلي.

وانطلقت تظاهرة من أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط العاصمة بعد صلاة الجمعة في ظل تواجد أمني كثيف، على ما أفادت وكالة «فرانس برس».

وهتف المتظاهرون الذين تجاوز عددهم خمسة آلاف شخص، بحسب الشرطة، «اهتف سمع كل الغرب، نتنياهو مجرم حرب». وحملوا لافتات هاجمت إسرائيل والغرب والولايات المتحدة، ومنها «إسرائيل مش دولة، إسرائيل منظمة إرهابية».

ورفع المتظاهرون أعلاما أردنية وفلسطينية وصور بعض القتلى من الفلسطينيين.

ومن اللافتات التي كان بعضها بالعربية وأخرى الإنجليزية «أميركا رأس الإرهاب»، و«بايدن مجرم حرب وقاتل الأطفال»، و«أوقفوا العدوان».

كما هتف البعض «اهتف سمع كل الناس، كل الأردن مع حماس».

وحملت سيارة سارت وسط التظاهرة دمى على شكل أطفال ملفوفين بأكفان بيضاء ملطخة بالدماء.

وقال مراد العضايلة، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الأردن، لوكالة «فرانس برس» إن «أميركا هي رأس الارهاب، أميركا وإدارتها الصهيونية هي المسؤولة عن الجريمة التي تجري في غزة الآن، أميركا اليوم هي التي تقتل أطفالنا وشبابنا ونساءنا وتدمر المستشفيات وتقوم بجرائم حرب في غزة».

وشارك المئات في تظاهرات مماثلة في محافظات العقبة ومعان والطفيلة والكرك وإربد.

كما انطلقت مسيرة في مدينة نزوى في سلطنة عمان دعما لفلسطين وغزة، وشهدت قطر مظاهرة كبيرة نصرة لغزة واحتشدت مجموعة من المنددين أمام جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب في الدوحة تضامنا مع قطاع غزة.

وشهدت عدة مدن بالضفة الغربية مظاهرات حاشدة «تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر».

إلى ذلك، قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي المصلين في حي وادي الجوز وقرب باب الأسباط بالقدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وذلك للجمعة السادسة على التوالي، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

واطلقت قوت الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع والعيارات المعدنية المغلفة بالمطاط صوب المصلين، ولاحقتهم واعتدت على عدد منهم بالضرب.

وأشار إلى أن أعدادا قليلة من المصلين تمكنت من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، بعد قيام الاحتلال بفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين إلى البلدة القديمة وللمسجد الأقصى المبارك.

وهذه هي الجمعة السادسة التي يقمع فيها الاحتلال المصلين، أثناء قيامهم بالصلاة في شوارع حي وادي الجوز المجاور البلدة القديمة، بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى.

واندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال والمصلين عند باب الأسباط، قام المصلون خلالها بدفع الحواجز في محاولة للوصول إلى المسجد الأقصى.