محكمة تعلق القيود على الإدلاء بتصريحات في محاكمة ترامب المدنية

MENAFN - Al-Anbaa) علقت محكمة استئناف في ولاية نيويورك القيود على قيام الأطراف المعنية بالمحاكمة المدنية لدونالد ترامب التي تهدد امبراطوريته العقارية، بتعليقات علنية بانتظار البت في الاستئناف الذي تقدم به الرئيس الأميركي السابق.

منذ الثالث من أكتوبر، في اليوم الثاني من المحاكمة حول تضخيم دونالد ترامب لأصوله العقارية للحصول على شروط أفضل من المصارف، منع القاضي أرثر إنغورون كل الأطراف المعنية من انتقاد أجهزته بعد منشور للملياردير الجمهوري اعتبر «مهينا» تناول فيه كاتبة المحكمة.

وفرض القاضي غرامتين على ترامب بلغ مجموعهما 15 ألف دولار بسبب انتهاكه هذا الحظر.

وتقدم محامو ترامب بالتماس لرفع هذه القيود، فقرر قاض في محكمة استئناف في نيويورك تعليق إجراء الحظر الخميس، قبل جلسة تنظر في أساس الشكوى مانحا الأطراف حتى 27 نوفمبر لتقديم حججهم.

في المحاكمة الفدرالية في واشنطن حول محاولات الرئيس السابق المفترضة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، علقت محكمة استئناف أيضا القيود على أي تعليق علني للأطراف المعنية كانت قد فرضتها القاضية، قبل جلسة تنظر في أساس القضية في 20 نوفمبر.

ففي أكتوبر، قررت القاضية تانيا تشاتكان في هذه المحاكمة الفيدرالية التي من المقرر أن تبدأ في الرابع من مارس، فرض سلسلة من القيود على التعليقات العامة التي تستهدف المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود في هذا الملف، تشمل الادعاء والدفاع على حد سواء.