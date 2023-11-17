جينبينغ وكيشيدا يؤكدان على العلاقة الإستراتيجية بين الصين واليابان

MENAFN - Al-Anbaa) تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا باستئناف العلاقات متبادلة النفع في أول محادثات مباشرة بينهما منذ عام ما يشير إلى أن أكبر قوتين اقتصاديتين في آسيا تتطلعان إلى تخفيف التوتر بينهما.

وناقش الزعيمان أيضا الحظر الذي فرضته الصين على المأكولات البحرية اليابانية وقضية رجل أعمال ياباني محتجز في الصين وذلك خلال المحادثات التي استغرقت ساعة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرانسيسكو.

وقال شي لكيشيدا إنه يتعين على البلدين «التركيز على المصالح المشتركة»، كما أكد على ضرورة تحسين «العلاقات الاستراتيجية متبادلة النفع وإعطاءها معنى جديدا».

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت العلاقات بين الدولتين لتحديات بسبب الحظر الذي فرضته الصين على المأكولات البحرية اليابانية في أعقاب قرار طوكيو تصريف مياه معالجة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة إلى البحر في أغسطس.

وقال كيشيدا إنه طلب بشدة من شي رفع الحظر والإفراج السريع عن رجل الأعمال المحتجز.

وذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) أن شي أشار إلى أنه ينبغي على اليابان أن تنظر بجدية للمخاوف المرتبطة بتصريف المياه من محطة فوكوشيما وأن تتعامل مع الأمر على نحو مسؤول.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن الجانبين تعهدا بعقد اجتماعات رفيعة المستوى بخصوص قضايا اقتصادية، ورحبا بإطلاق إطار عمل جديد لمناقشة القيود على الصادرات.

وعلى هامش قمة (أبيك)، التقى كيشيدا أيضا بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في اجتماعهما السابع هذا العام وتعهد الزعيمان بتعزيز التعاون الوثيق وناقشا مخاوف مشتركة مثل التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية.

ويتواجد زعماء منتدى (أبيك) الذي يضم 21 عضوا في سان فرانسيسكو لحضور القمة الثلاثين في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر.