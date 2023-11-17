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نتنياهو محاولات تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة ليست ناجحة

11/17/2023 2:25:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن محاولات الحد من الخسائر في صفوف المدنيين «ليست ناجحة»، مدعيا أن «حماس تمنع الناس من الانتقال إلى أماكن أكثر أمانا».

وردا على سؤال من شبكة سي.بي.إس نيوز الأميركية عما إذا كان قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين سيغذي الكراهية في جيل جديد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن محاولات إسرائيل للحد من الخسائر في صفوف المدنيين «ليست ناجحة»، واتهم حماس بمنع المدنيين من الانتقال إلى مواقع أكثر أمانا.

وأردف نتنياهو قائلا «موت أي مدني مأساة. ولا ينبغي أن يكون لدينا أي قتلى لأننا نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد المدنيين عن الضرر، بينما تفعل حماس كل ما في وسعها لإبقائهم في طريق الأذى».

وأضاف «لذلك نرسل منشورات ونتصل بهم على هواتفهم المحمولة ونقول لهم: ارحلوا. وقد غادر كثيرون».

وادعى الجيش الإسرائيلي في تسجيل ڤيديو قال إنه لمدخل نفق في منطقة مكشوفة من مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في القطاع.
ويظهر الفيديو، الذي لم يتسن التحقق منه، حفرة عميقة في الأرض تتناثر فيها وحولها قطع من الخرسانة والخشب ورمال. وبدا أن المنطقة محفورة وظهرت جرافة في الخلفية.

كما زعم الجيش الإسرائيلي ان قواته عثرت أيضا على مركبة في المستشفى وبها عدد كبير من الأسلحة.

وقالت حركة حماس في بيان في وقت لاحق إن ما تقوله وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) ووزارة الخارجية الأميركية عن أن الحركة تستغل مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية «هو تكرار لرواية كاذبة مفضوحة، بينتها مسرحيات المتحدث باسم جيش الاحتلال الركيكة والمثيرة للسخرية».

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة واثقة من تقييم لمخابراتها بشأن أنشطة حماس في مستشفى الشفاء لكنها لن تشاركه أو تخوض في تفاصيل بشأنه.

وقال الجيش الإسرائيلي الجمعة إن الجنود انتشلوا جثة جندية كانت محتجزة في مبنى قريب من مستشفى الشفاء. وأكد الجيش موتها يوم الثلاثاء بعدما بثت حماس شريط ڤيديو لها وهي حية تلته صور لما قالت الحركة إنها لجثتها بعد مقتلها في ضربة إسرائيلية.

وقالت سرايا القدس في مدينة جنين بالضفة الغربية في بيان الجمعة إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية لعدة ساعات «وحققوا الإصابات المؤكدة في صفوف العدو وأوقعوهم في سيل من النار وكمائن العبوات المتفجرة
والناسفة».

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