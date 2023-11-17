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مسيرة لعائلات محتجزين إسرائيليين لدى حماس للمطالبة بإطلاق سراحهم

11/17/2023 2:25:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت عائلات محتجزين إسرائيليين مع آلاف في مسيرة باتجاه القدس الجمعة لتكثيف الضغوط على الحكومة لتأمين إطلاق سراح ذويهم بعد حوالي ستة أسابيع من احتجازهم على يد حركة حماس ونقلهم إلى قطاع غزة.
وبدأت المسيرة من تل أبيب قبل ثلاثة أيام وامتدت لبضعة كيلومترات، وأغلقت الشرطة أجزاء من الطريق السريع الرئيسي بينما بدأ المتظاهرون في صعود التلال المؤدية إلى القدس.
ورفعوا صور أحبائهم ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا «لن نستسلم، نطالب بإطلاق سراح الرهائن!»
وقال يوفال هاران الذي كان يسير حاملا لافتة تضم صور سبعة من أفراد عائلته تم احتجازهم، بما في ذلك ابنة أخيه البالغة من العمر ثلاث سنوات، «اسمعوا صرختنا. أعيدوهم إلى المنزل الآن».
وتابع قائلا «ما هو ثمن سعر طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات؟ يجب استعادتهم الآن بأي ثمن».
والتقى السفير الألماني لدى إسرائيل شتيفن زايبرت بالمشاركين في المسيرة ودعا إلى إطلاق سراح غير مشروط للرهائن.
وقال متحدثا عبر مكبر للصوت «إننا نعمل من أجل ذلك على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية ونطلب منكم فقط إبقاء الأمل حيا.. في قلوبنا وعقولنا نحن معكم».
وفي نقطة ما من المسيرة، ظهر الوزير ميكي زوهر، وهو عضو في حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل بسخرية كبيرة، حيث صرخ فيه المشاركون «عار!» و«تحمل المسؤولية!».
وقال لبعض المشاركين في المسيرة «كنت أعلم أنه لن يكون من السهل المجيء إلى هنا. كنت أعلم أنني سأتعرض للصراخ.. لكن هذا لا يهم. جئت إلى هنا لأقول لكم، بأكبر قدر ممكن من الوضوح، إننا سنفعل كل شيء، كل شيء، لإعادة الجميع إلى منازلهم».
وتقول العائلات والمشاركون تأييدا لهم إنهم سينهون المسيرة التي يبلغ طولها نحو 60 كيلومترا السبت أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس.

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