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القسام ترد على نتنياهو الأسرى ليسوا في المستشفيات لكن نقلنا بعضهم إليها لتلقي العلاج

11/17/2023 2:25:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أنها تحتجز الأسرى الاسرائيليين لديها في المستشفيات، وانما نقلت بعضهم إلى مراكز الرعاية لتلقي العلاج نظرا لخطورة حالتهم.
وجاء في بيان لها ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والناطق باسم جيشه «حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، لقد نقلنا عددا منهم لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظا على حياتهم».
وكان نتنياهو قال في تصريح تلفزيوني ان «حماس» تخبئ المحتجزين في مستشفى الشفاء، معتبرا ذلك أحد اسباب اقتحام المستشفى، لكنه اعترف انه لم يتم العثور على اي منهم، في وقت اعلن الجيش الاسرائيلي انه عثر على جثتي اثنين من المحتجزين في محيط مستشفى الشفاء.
وقالت ان من بين من نقل لمراكز الرعاية المحتجز آريه زالمن زدمانوفتش الذي تلقى رعاية مكثفة وأعيد لمكان احتجازه، واضافت أن زدمانوفيتش توفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه وسننشر مادة توثق ذلك.

وفي وقت لاحق نشرت "القسام" تسجيلا مصورا لزدمانوفيتش اثناء تلقيه العلاج في احد المراكز الصحية، ثم تسجيل آخر بعد أن فارق الحياة

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