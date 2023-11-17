القسام ترد على نتنياهو الأسرى ليسوا في المستشفيات لكن نقلنا بعضهم إليها لتلقي العلاج

(MENAFN
- Al-Anbaa) نفت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أنها تحتجز الأسرى الاسرائيليين لديها في المستشفيات، وانما نقلت بعضهم إلى مراكز الرعاية لتلقي العلاج نظرا لخطورة حالتهم.
وجاء في بيان لها ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والناطق باسم جيشه «حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، لقد نقلنا عددا منهم لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظا على حياتهم».
وكان نتنياهو قال في تصريح تلفزيوني ان «حماس» تخبئ المحتجزين في مستشفى الشفاء، معتبرا ذلك أحد اسباب اقتحام المستشفى، لكنه اعترف انه لم يتم العثور على اي منهم، في وقت اعلن الجيش الاسرائيلي انه عثر على جثتي اثنين من المحتجزين في محيط مستشفى الشفاء.
وقالت ان من بين من نقل لمراكز الرعاية المحتجز آريه زالمن زدمانوفتش الذي تلقى رعاية مكثفة وأعيد لمكان احتجازه، واضافت أن زدمانوفيتش توفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه وسننشر مادة توثق ذلك.
وفي وقت لاحق نشرت "القسام" تسجيلا مصورا لزدمانوفيتش اثناء تلقيه العلاج في احد المراكز الصحية، ثم تسجيل آخر بعد أن فارق الحياة
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