وزيرا خارجية السعودية وفنلندا ناقشا الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) بحث وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان مع وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين، تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية وقف إطلاق النار فورًا، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لغزة.
وقالت وكالة الانباء السعودية "واس" في بيان ان الجانبين استعرضا ايضا خلال اتصال هاتفي الجمعة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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