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أمير قطر وملك البحرين يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة

11/17/2023 2:25:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما استعرض الزعيمان المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الانباء القطرية الرسمية (قنا).
وقالت وكالة انباء البحرين الرسمية "بنا" إن الجانبين تطرقا خلال الاتصال الهاتفي إلى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات، وما يجمع بين البلدين من ترابط وأخوة، مؤكدين العزم على المضي قدمًا في تطوير أوجه التعاون الثنائي القائم بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

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