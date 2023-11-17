الجنائية الدولية 5 دول طلبت تحقيقا في جرائم الحرب الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه تلقى طلبا من خمس دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وقال خان إن الطلب جاء من كل من: جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في "الوضع في دولة فلسطين" فيما يتعلق بجرائم حرب يُزعم أنها ارتكبت منذ 13 يونيو 2014.
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