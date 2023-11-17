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الجنائية الدولية 5 دول طلبت تحقيقا في جرائم الحرب الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية

11/17/2023 2:25:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه تلقى طلبا من خمس دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وقال خان إن الطلب جاء من كل من: جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في "الوضع في دولة فلسطين" فيما يتعلق بجرائم حرب يُزعم أنها ارتكبت منذ 13 يونيو 2014.

MENAFN17112023000130011022ID1107448191

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