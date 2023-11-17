وزير الخارجية السعودي يصل للبحرين للمشاركة في أعمال مؤتمر حوار المنامة

وزير الخارجية السعودي يصل للبحرين للمشاركة في أعمال مؤتمر حوار المنامة
التاريخ
11/17/2023 2:25:12 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) وصل وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، إلى مملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وكان في استقبال سمو الامير فيصل بن فرحان لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي وزير الخاريجة البحريني د. عبداللطيف الزياني.
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