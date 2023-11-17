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وزير الخارجية السعودي يصل للبحرين للمشاركة في أعمال مؤتمر حوار المنامة

11/17/2023 2:25:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، إلى مملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وكان في استقبال سمو الامير فيصل بن فرحان لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي وزير الخاريجة البحريني د. عبداللطيف الزياني.

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