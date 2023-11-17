أمير قطر والرئيس الأميركي يناقشان مستجدات الأوضاع في غزة

أمير قطر والرئيس الأميركي يناقشان مستجدات الأوضاع في غزة
التاريخ
11/17/2023 2:25:12 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مع الرئيس الأميركي جو بايدن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية (بنا) في بيان أن الزعيمين ناقشا خلال اتصال هاتفي الجمعة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما بحثا آخر التطورات الدولية والإقليمية.
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