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أمير قطر والرئيس الأميركي يناقشان مستجدات الأوضاع في غزة

11/17/2023 2:25:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مع الرئيس الأميركي جو بايدن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية (بنا) في بيان أن الزعيمين ناقشا خلال اتصال هاتفي الجمعة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما بحثا آخر التطورات الدولية والإقليمية.

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