حكومة حماس تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12 ألف قتيل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت حكومة حركة حماس في غزة أن 12 ألف شخص قتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن من بين هؤلاء خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، مشيرة الى أن عدد المصابين ناهز 30 ألف شخص.
من جهتها، تؤكد وزارة الصحة في غزة أن عشرات الجثث تنتشر في الشوارع بشمال القطاع ويستحيل انتشالها وإحصاء عددها بدقة جراء حدة القصف والمعارك الدائرة.
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