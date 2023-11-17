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حكومة حماس تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12 ألف قتيل

11/17/2023 2:25:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت حكومة حركة حماس في غزة أن 12 ألف شخص قتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن من بين هؤلاء خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، مشيرة الى أن عدد المصابين ناهز 30 ألف شخص.
من جهتها، تؤكد وزارة الصحة في غزة أن عشرات الجثث تنتشر في الشوارع بشمال القطاع ويستحيل انتشالها وإحصاء عددها بدقة جراء حدة القصف والمعارك الدائرة.

MENAFN17112023000130011022ID1107448188

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