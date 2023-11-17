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عدوان الاحتلال يدمي اقتصاده.. تعديل على الميزانية وزيادة بالدين

11/17/2023 2:24:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القدس المحتلة- فيما تستمر آلة القتل الصهيونية بالفتك بأرواح الأبرياء في قطاع غزة، يواصل اقتصاد الاحتلال نزيفه جراء العدوان وتكاليفه التي ضربت مختلف قطاعاته.
وآخر حلقات النزيف الاقتصادي، لجوء وزارة المالية في دولة الكيان المحتل لتعديل ميزانيته بزيادتها بمقدار 31 مليار شيكل (8.21 مليار دولار).
ووافق رئيس الكيان بنيامين نتنياهو على خطط وزارة المالية، لتعديل الميزانية في سياق التعامل مع الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأفاد بيان مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية بالاتفاق على عرض الموازنة على الحكومة والبرلمان الإسرائيليين "في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن الحد من "البيروقراطية والمعوقات" كان هدفا مهما لميزانية الحرب المعدلة.
وستحتاج الميزانية المعدلة إلى موافقة من مجلس الوزراء والبرلمان.
وقال بنك إسرائيل المركزي، إن التعديلات المقترحة على ميزانية الدولة غير كافية، وإن الحكومة بحاجة لإظهار مزيد من المسؤولية المالية.
وأضاف، في بيان، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقترح زيادة ميزانية 2023 بمقدار 31 مليار شيكل (8.21 مليار دولار)، منها 22 مليار شيكل لوزارة الدفاع و9 مليارات للنفقات المدنية، إلى جانب خفض الإنفاق بمقدار 4 مليارات شيكل.
وقال البنك المركزي، إن هذا الخفض البالغ 4 مليارات شيكل "ليس كبيرا، وبالتالي فإن مساهمته في تعزيز مصداقية التزام الحكومة بالتكيف المالي مع تكاليف الحرب محدودة".
وأوضح أنه يتعين على الحكومة خفض ميزانية 2024 للمساعدة على تغطية النفقات هذا العام، بما في ذلك أموال تأمين اتفاق الائتلاف، والتي حذر الاقتصاديون من أنها ستضر بالنمو.
ومن المتوقع أن تتكلف حرب الاحتلال على غزة مليارات الدولارات، وسجل كيان الاحتلال عجزا في الميزانية قدره نحو 23 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب ارتفاع نفقات تمويل الحرب.
ولمواجهة زيادة تكاليف الحرب، أعلن الكيان، الاثنين الماضي، أنه استدان نحو 30 مليار شيكل (7.8 مليار دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وأدت حرب الاحتلال على غزة -التي بدأت عقب معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي- إلى زيادة حادة في نفقات الاحتلال لتمويل الجيش ومنح تعويضات للشركات القريبة من الحدود، وأسر القتلى والأسرى لدى حماس، في وقت تراجع فيه الدخل من الضرائب.
وكان نتنياهو قد تعهد بـ"فتح الصنابير" لمساعدة المتضررين من الحرب، في وقت يعتقد اقتصاديون أنها ستؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة العجز والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى العام المقبل.
لكن محافظ بنك إسرائيل المركزي عامير يارون، قال "إن الحكومة بحاجة إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على وضع مالي سليم".
وتحذر وكالات تصنيف ائتماني بالفعل، من أنها قد تخفض تصنيفات الاحتلال مرة أخرى إذا تدهورت المؤشرات الخاصة بالدين.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، نمو اقتصاد الاحتلال بنسبة 0.5 % فقط خلال العام المقبل مقارنة مع 2.8 % في توقعات سابقة، بسبب تبعات الحرب على قطاع غزة.
كما توقعت الوكالة، في وقت سابق، انكماشا بنسبة 5 % في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الحالي، مقارنة بالربع الثالث، في ظل انخفاض جميع عناصر الإنفاق، بما في ذلك الطلب المحلي والصادرات والواردات.
وكان تقرير لوكالة بلومبيرغ، أشار إلى أن امتداد الحرب في غزة من دون أفق للحل سيجعل تكلفتها أكبر مما كان متوقعا، وسط مطالبة مئات الاقتصاديين الإسرائيليين باتخاذ إجراءات تقشفية.
وفي بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، قدرت الحكومة الإسرائيلية التكلفة اليومية لهذه الحرب بنحو 260 مليون دولار.-(وكالات)

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