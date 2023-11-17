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العدوان على غزة يهبط بحركة نقل البضائع

11/17/2023 2:24:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان- أكد خبراء وعاملون في قطاع النقل والتجارة والترانزيت، تراجع تدفق البضائع من الأردن وإليه بسبب العدوان على قطاع غزة والاعتداء اليومي على مدن الضفة الغربية.
وأشاروا، في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إلى أن إجراءات سلطات الاحتلال المتعلقة بإغلاق وفتح جسر الملك حسين وتحديد حركة عبور الشاحنات، أثرت سلبا على انسيابية البضائع مع الضفة الغربية.
ودعوا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الأردن محاط في منطقة ملتهبة لا تهدأ، ما يزيد أهمية تنويع خيارات النقل واللوجستيات وتخزين البضائع وتشجيع الصناعة الوطنية.
وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، قالت "في حال تنفيذ الحوثيين تهديداتهم باستهداف بواخر الكيان الصهيوني أو البواخر التي تنقل بضائعه في البحر الأحمر، سيضطر الأردن وغيره من الدول الى اللجوء لبدائل ترفع كلفة الشحن، ما ينعكس على أسعار السلع".
وأشارت شبيب، إلى أن مقاطعة منتجات شركات الدول الداعمة للاحتلال حققت نجاحا كبيرا في الأردن وأسهمت في دعم الصناعة الوطنية.
ودعت الى إعادة النظر في النمط الاستهلاكي للتكيف مع الظروف المحيطة ودعم الصناعة الوطنية.
وشددت شبيب على أهمية تنويع وسائط النقل، لا سيما السككي، والربط مع دول الجوار العربية خصوصا أننا نعيش في محيط ملتهب يكاد لا يهدأ.
واعتبرت أن من الضرورة تحسين شبكة النقل واللوجستيات وإمكانيات التخزين، وقالت "المخزون الكافي مهم جدا، خصوصا أننا في منطقة ملتهبة والأحداث تكرر اللوجستيات والتخزين".
من جانبه، رأى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي "أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومجازر الإبادة التي ترتكبها قواته والاعتداءات والاعتقالات المتكررة في المدن الفلسطينية، أثرت على حركة التجارة برمتها وعلى مزاج المستهلك والمستثمر والتاجر".
وقال الرفاعي "حركة البيع والشراء تراجعت بشكل كبير أمام مشاهد المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه في حال اتسعت دائرة الحرب وتم استهداف بواخر في البحر الأحمر، سيؤدي ذلك الى رفع كلفة الشحن وبالتالي الجمارك التي يتم تحديدها بناء على ثمن البضاعة وكلفة الشحن، ما سيؤدي حتما الى ارتفاع الأسعار.
وأشاد الرفاعي بحملة المقاطعة للشركات الداعمة للاحتلال، مؤكدا أن الأردنيين أثبتوا علو كعبهم في المقاطعة، ما انعكس إيجابا على المنتجات الوطنية.
وأشار الى أن حركة البضائع مع فلسطين كانت بزيادة مطردة قبل العدوان على غزة، إلا أنها تراجعت بسبب العدوان والهجمات على المدن الفلسطينية؛ إذ إن سلطات الاحتلال هي من تقرر فتح أو إغلاق جسر الملك حسين وتحدد عدد الشاحنات التي تعبر بالاتجاهين.
وبين الرفاعي أن اجتماعا عقد على هامش اجتماع غرف التجارة العربية في الثامن عشر من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، نجح في استقطاب المستثمرين الفلسطينيين للاستيراد والتصدير عبر العقبة، إذ تم تخصيص كوتا للبضائع الفلسطينية، مؤكدا أنه وفي حال تبني هذا القرار من قبل جامعة الدول العربية فسيكون له أثر إيجابي كبير على حجم التبادل التجاري مع فلسطين وعلى ميناء العقبة.
من جهته، أكد رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبوعاقولة، أن الحركة على ميناء العقبة زادت بعد تراجع حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت عبر ميناء حيفا، إلا أن حركة التجارة والنقل البري والترانزيت تراجعت بشكل كبير بسبب العدوان على غزة.
وقال "المستوردات الأردنية من الضفة للأردن انخفضت بنسبة 90 % بسبب الظروف الأمنية والإغلاقات التي تفرضها قوات الاحتلال"، مشيرا الى أن مستورداتنا من الضفة هي حجر البناء والخضار والفاكهة والمواد التموينية.
وحول الصادرات الأردنية الى الضفة الغربية وبضائع الترانزيت عبر الأردن الى الأراضي الفلسطينية، أشار ابو عاقولة إلى أنها انخفضت بنسبة 50 % بسبب الظروف الأمنية والإغلاقات في الضفة وانخفاض حركة النقل عبر جسر الملك حسين.
وأشار أبو عاقولة إلى أن معبر الشيخ حسين سبق وأن أغلقته سلطات الاحتلال بشكل كامل بداية العدوان، ثم تم فتحه بشكل محدود جدا ولبعض المنتجات مثل الزيتون وبعض المواد الكيميائية.
وقال "نحو 500 شاحنة تعبر يوميا من خلال جسر الملك حسين بالاتجاهين".
وبشأن الصادرات والواردات وبضائع الترانزيت عبر ميناء حيفا وأيضا من خلال معبر الشيخ حسين، أكد أبو عاقولة أنها متوقفة تماما.
وتوقع أبو عاقولة أن استمرار العدوان مدة أطول واحتمالات توسع رقعة الصراع، سيلحق ضررا أكبر بالنشاط الاقتصادي الصناعي والزراعي وحركة النقل وانسيابية البضائع ويرفع الكلف بشكل كبير.
وأشار الى أن التجار والمصدرين اضطروا لتخزين البضائع التي كان يزمع تصديرها الى غزة، ومنها الحليب في المناطق الحرة.
أما نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة نايل الذيابات، فأشار الى توقف استيراد النفط العراقي منذ الثالث من الشهر الحالي بسبب تواجد الحشد الشعبي على الحدود الأردنية العراقية، مبينا أن الحكومة تجري اتصالاتها من أجل استمرار تدفق النفط.
وقال إن قطاع النقل تضرر مثل باقي القطاعات بآثار العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشار الذيابات إلى أن حركة النقل والتجارة عبر معبر الشيخ حسين الى دولة الاحتلال، فضلا عن حركة الترانزيت عبر ميناء حيفا، شبه متوقفة.
وأكد الذيابات أن حركة النقل والاستيراد والتصدير عبر جسر الملك حسين الى الضفة الغربية انخفضت بشكل كبير جدا، ما أضر بقطاع الشاحنات كما أضر بباقي القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن العدوان الصهيوني ألحق ضررا كبيرا بالتجارة وانسياب البضائع ومختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع النقل وتجارة الترانزيت عبر جسر الملك حسين، كما أن البضائع التي يتم تصديرها أو استيرادها عبر ميناء حيفا مرورا بجسر الشيخ حسين في حالة شبه توقف، ما زاد الكلف أيضا.
ولفت الذيابات إلى أن حركة النقل والتجارة عبر معبر الشيخ حسين الى الكيان، فضلا عن حركة الترانزيت عبر ميناء حيفا، شبه متوقفة.
وأكد الذيابات أن حركة النقل والاستيراد والتصدير عبر جسر الملك حسين الى الضفة الغربية انخفضت بشكل كبير جدا، ما أضر بقطاع الشاحنات، كما أضر بباقي القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن العدوان الصهيوني ألحق ضررا كبيرا بالتجارة وانسياب البضائع ومختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع النقل وتجارة الترانزيت عبر جسر الملك حسين، كما أن البضائع التي يتم تصديرها أو استيرادها عبر ميناء حيفا مرورا بجسر الشيخ حسين في حالة شبه توقف، ما زاد الكلف أيضا، إضافة إلى أن استيراد النفط عبر الصهاريج من العراق متوقف منذ الثالث من الشهر الحالي بسبب تواجد حشود من الحشد الشعبي على الحدود الأردنية العراقية.


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