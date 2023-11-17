-->

Saturday, 18 November 2023 06:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤشر البورصة يرتفع %0.22 في أسبوع

11/17/2023 2:24:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - _ - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2394.2 نقطة مقارنة مع 2388.9 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 0.22 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 12/11 – 16/11 حوالي (2.5) مليون دينار مقارنة مع 2.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض بلغت 11.2 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الحالي حوالي 12.6 مليون دينار مقارنة مع 14.2 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الحالي، فقد بلغ 12.3 مليون سهم، نفذت من خلال 9945 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 5.64 مليون دينار وبنسبة 44.68 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 4.49 مليون دينـار وبنسبـة 35.52 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 2.50 مليون دينار وبنسبة 19.79 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.38 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.1 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.08 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الحالي والبالغ عددها 123 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 49 شركة قد أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 37 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الأسبوع الماضي فهي التحديث للاستثمارات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 24.47 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 23.08 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة %14.56، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.50 %، ونوبار للتجارة والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.39 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي الأردنية للتطوير والاستثمار المالي، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 13.57 %، العربية للمشاريع الاستثمارية، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 10.32 %، سُرى للتنمية والاستثمار، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.32 %، زارة للاستثمار القابضة، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة %6.78، والوطنية لصناعة الصلب، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 5.43 %.

MENAFN17112023000072011014ID1107448183

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث