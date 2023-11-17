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%1 حصة الصادرات من مبيعات الكهرباء الوطنية

11/17/2023 2:24:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- شكلت الطاقة المصدرة في أول 10 أشهر من العام الحالي 0.9 % من إجمالي حجم الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية لمختلف المصادر، مقارنة مع %0.8 في الفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي ذلك، في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها الشركة في أول 10 أشهر من العام الحالي بنسبة 13 %، بحسب أرقام أصدرتها الشركة.
وبحسب هذه الأرقام، بلغ إجمالي حجم هذه الطاقة حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، 173.2 جيجا واط /ساعة مقارنة مع 153.2 جيجا واط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي حجم الطاقة المصدرة من إجمالي حجم طاقة كهربائية باعتها الشركة خلال الفترة نفسها، بلغت نحو18676.8جيجا واط /ساعة، مقارنة مع 17471.2جيجا واط /ساعة خلال 11 شهرا من العام بزيادة نسبتها 6.9 %.
وكان الحجم الأكبر من هذه الطاقة الذي تم تصديره إلى شركة كهرباء القدس (التابعة للسلطة الفلسطينية)، بإجمالي بلغ نحو 167.2جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 147.7جيجا واط /ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2022 وبزيادة نسبتها 13.2 % .
وارتفع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة %9.1 إلى 6 جيجا واط/ ساعة، مقارنة مع5.5 جيجا واط /ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2022، بحسب الأرقام نفسها.
وإلى جانب الطاقة المصدرة، تم بيع 18100.1جيجا واط/ ساعة إلى شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد)، مقارنة مع 16925جيجا واط /ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2022 بتراجع بزيادة نسبتها 6.9 %.
كما زاد حجم الطاقة المباعة إلى المشتركين الكبار (القطاع الصناعي الكبير ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء) في أول 10 أشهر من العام، بنسبة 2.7 % إلى 403.5جيجا واط /ساعة من 393جيجا واط/ ساعة خلال فترة المقارنة ذاتها من العام 2022.
وكان الحجم الأكبر من هذه المبيعات من صالح القطاع الصناعي الكبير وبمجموع 339.9جيجا واط /ساعة مقابل 153.2 جيجا واط، خلال 10 أشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 0.7 %، فيما ذهب الباقي إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء الدولي بمحموع بلغ 63.6 جيجا واط /ساعة مقارنة مع 55.4جيجا واط/ ساعة خلال 10 أشهر من العام الماضي وبزيادة نسبتها 14.8 %.

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