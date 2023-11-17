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الجولة الأخيرة من دوري الجولف تنطلق اليوم

11/17/2023 2:24:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تختتم اليوم منافسات الدوري الأردني للجولف عن الموسم الحالي 2023، وذلك بإقامة فعاليات الجولة الأخيرة في ملاعب نادي واحة أيلة للجولف بمدينة العقبة، وسط مشاركة واسعة لنحو 34 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الفئات العمرية.
وأنجزت أسرة اتحاد الجولف ونادي واحة أيلة، الترتيبات كافة للخروج بختام مبهر يليق بالموسم الطويل، الذي شهد منافسة قوية في مختلف جولاته، مع التأكيد أن النتائج المتقاربة بين اللاعبين ستبقي باب المنافسة على اللقب مفتوحا على مصراعيه.
ووضع المجلس الجديد لإدارة شؤون اتحاد الجولف، لمساته الأخيرة على أجندة الموسم الجديد 2024، والتي ستتضمن مشاركات مرتقبة في البطولات المحلية والخارجية، مع الإشارة إلى أن البطولات ستقام بين ملعبي نادي واحة أيلة ونادي البشارات.
وقالت عضو اتحاد الجولف وأمينة السر مجد نجادا، أن هدف المرحلة المقبلة يسير نحو توسيع القاعدة ورفع عدد البطولات، مشيرة:“ستكون جولات الدوري الأردني في الموسم المقبل تحت التصنيف العالمي للهواة، وهذا يشكل نقلة نوعية، كما ستكون أجندتنا مزدحمة بالبطولات الكبيرة، وهذا يتطلب دعما كبيرا من الداعمين والرعاة لإنجاحه”. واختتمت:“يشهد الموسم المقبل تحولا في لعبة الجولف، لتكون أكثر شمولية وللفئات كافة، وبما يساهم في زيادة القاعدة، نريد الحفاظ على جاهزية اللاعبين لتمثيل الأردن في مختلف البطولات”.
وثمن اتحاد الجولف، الجهود الكبيرة للرعاة والداعمين، وفي مقدمتهم اللجنة الأولمبية وشركة واحة أيلة ونادي البشارات ومديرية الأمن العام وR&A ووسائل الإعلام بأشكالها المختلفة.

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