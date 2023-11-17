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لمخالفته لوائح الدوري.. خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون

11/17/2023 2:24:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إنها خصمت عشر نقاط من رصيد نادي إيفرتون لمخالفته لوائح الدوري الخاصة بالأرباح والديمومة خلال موسم 2021-2022.

وأضافت الرابطة: خلصت اللجنة إلى أن الحسابات الخاصة بإيفرتون خلال الفترة المذكورة كشفت عن خسائر بقيمة 124.5 مليون جنيه إسترليني (154.70 مليون دولار) ما يعني أنها تتجاوز المبلغ المسموح به وهو 105 ملايين جنيه إسترليني.

وأحال الدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون إلى لجنة تحقيق في مارس الماضي بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال فترة انتهت بموسم 2021-2022. وكشف النادي في بيانه أنه ينوي استئناف العقوبة.

وسيهبط إيفرتون إلى المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

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