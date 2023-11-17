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كاف يعلن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في إفريقيا عن عام 2023

11/17/2023 2:24:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم الجمعة، عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في عام 2023، خلال الحفل الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية يوم 11 ديسمبر المقبل.

وقلص كاف قوائمه الأولية، التي كشف عنها في أكتوبر الماضي، حيث يتم تقديم الجوائز عن الفترة من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023.

وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، على رأس قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023، التي ضمت 9 لاعبين آخرين هم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، والرباعي المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ويوسف النصيري (أشبيلية الإسباني)، وياسين بونو (الهلال)، وسفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

كما ضمت القائمة أيضا ساديو ماني (النصر السعودي)، والجزائري رياض محرز (الأهلي السعودي)، والثنائي الكاميروني فينسنت أبوبكر ( بشكتاش التركي)، وفرانك أنغويسا (نابولي).

في المقابل، ضمت قائمة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة السمراء كلا من المصريين محمد الشناوي ومحمود عبدالمنعم (كهربا) والتونسي علي معلول، والجنوب إفريقي بيرسي تاو (الأهلي المصري).

كما يتنافس على هذه الجائزة أيضا الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي، لاعب يانغ أفريكانز التنزاني، الذي انضم في فترة الانتقالات الصيفة الماضية لبيراميدز، والجزائريان زين الدين بلعيد وأيمن محيوس، (اتحاد العاصمة الجزائري).

كما ضمت القائمة أيضا المغربيين يحيى عطية الله ويحيى جبران (الوداد البيضاوي المغربي) ، والناميبي بيتر تشالوليلي، (ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي).

ويتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى بإفريقيا، المصري محمد الشناوي، والمغربي ياسين بونو، (الهلال السعودي)، والكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والسنغالي إدوارد ميندي (أهلي جدة السعودي)، والجنوب إفريقي رونوين ويليامز (صن داونز).

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب بقارة إفريقيا كل من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، والمغربي وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، والسنغالي أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، والبلجيكي توم سينتفيت، مدرب منتخب غامبيا، والجزائري عبدالحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة.

وحل النادي الأهلي المصري على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل ناد بإفريقيا، والتي ضمت أيضا الوداد البيضاوي، وصيف دوري الأبطال، الذي حصل على الجائزة العام الماضي، واتحاد العاصمة، المتوج بكأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية الإفريقية) والسوبر الإفريقي، وصن داونز ويانغ أفريكانز.

ويتنافس على جائزة أفضل منتخب أفريقي منتخبات المغرب والسنغال وموريتانيا وغامبيا وغينيا الاستوائية.

وتواجد بقائمة أفضل لاعب شاب بإفريقيا كل من الثنائي المغربي بلال الخنوس وعبدالصمد الزلزولي، اللذين قادا منتخب بلادهما الأولمبي للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والصعود لأولمبياد باريس 2024.

كما ضمت القائمة أيضا الثنائي السنغالي آمادا ضيوف ولامين كامارا، والبوركيني دانجو واتارا.

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