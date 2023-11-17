ناشئي اليد يخسر أمام الكويت بالبطولة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - خاض المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد مباراته الأولى في البطولة العربية، التي تقام حاليا في مدينة المهدية التونسية، وخسرها أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 22-27، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة لحساب المجموعة الأولى.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية أمام المنتخب الجزائري (أ) عند الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت بتوقيت الأردن، فيما يختتم لقاءاته بالدور الأول يوم الاثنين المقبل عندما يلاقي المنتخب السعودي (ب).
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