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ناشئي اليد يخسر أمام الكويت بالبطولة العربية

11/17/2023 2:24:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - خاض المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد مباراته الأولى في البطولة العربية، التي تقام حاليا في مدينة المهدية التونسية، وخسرها أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 22-27، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة لحساب المجموعة الأولى.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية أمام المنتخب الجزائري (أ) عند الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت بتوقيت الأردن، فيما يختتم لقاءاته بالدور الأول يوم الاثنين المقبل عندما يلاقي المنتخب السعودي (ب).

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