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المنتخب الوطني.. هوية غائبة ومبررات تحرج المدرب

11/17/2023 2:24:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - فشل المنتخب الوطني لكرة القدم في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، بتعادله 1-1 أول من أمس مع مضيفه منتخب طاجيكستان، بافتتاح مشواره في التصفيات المزدوجة المؤهلة بنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وهذه أول مرة يفشل فيها المنتخب بتحقيق نتيجة الفوز في 5 مباريات متتالية، منذ ان عجز عن تحقيق الانتصارات في 6 مباريات متتالية العام 2019، لتتواصل النتائج المخيبة للآمال منذ تولي المدرب المغربي مهامه، رغم ارتفاع سقف الطموحات عند تعيينه في منصبه خلفا للمدرب السابق عدنان حمد.
وشكل التعادل مع طاجيكستان، صدمة جديدة للشارع الرياضي الذي كان يمني النفس في تحقيق انطلاقة جيدة نحو حلم بلوغ كأس العالم، إلا أن سيناريو المباراة، وقبول هدف متأخر وتعديل الكفة في الزفير الأخير من اللقاء، أصاب الجماهير في حيرة من أمرها، مع التشكيك في قدرة المنتخب على بلوغ الدور المقبل والتفكير بالتأهل للمونديال.
ولم يقدم المنتخب الوطني المستوى الذي يشفع له العودة بالنقاط كاملة إلى أرض الوطن، حيث ظهر اللاعبون بصورة باهتة، مع السيطرة على الكرة لفترات، دون وجود أي هوية فنية وبصمة واضحة من المدرب على اللاعبين، فيما كانت الصدمة الكبرى خلال المباراة، هو إجراء عموتة تغييرا واحدا في الدقائق الأخيرة، ما أثار حفيظة الجماهير التي بدأت تطالب الاتحاد بالقيام بتغيير الجهاز الفني قبل فوات الأوان.
وجاءت تصريحات المدرب عموتة عقب اللقاء لتزيد“من الطين بلة”، حيث أشار في حديثه إلى أن النتيجة تعتبر جيدة قياسا بمجريات اللقاء، خصوصا بعد استقبال هدف متأخر، وأن العودة بنقطة من خارج الديار أمر جيد، موضحا بأن المنتخب في بداية المشوار وتبقى له 5 مباريات من أجل تحقيق هدف التأهل للدور المقبل.
واعتبر الشارع الرياضي بأن تصريحات المدرب انهزامية، خصوصا بعدما وعد الجمهور بتحقيق أحلام المنافسة على كأس آسيا والتأهل لكأس العالم، قبل أن يعجز خلال 5 مباريات عن تسجيل الفوز.
ولم تنعكس خبرة عموتة التدريبية على الأداء العام للمنتخب، وبات اللعب في غالب الأحيان من اللاعبين فرديا، ولا يعتمد على تطبيق تعليمات المدرب إن وجدت.
وسيخوض المنتخب الوطني مباراته المقبلة على أرضه وبين جماهيره أمام السعودية مساء الثلاثاء المقبل، في لقاء صعب على المنتخب يهدف من خلاله محو الصورة السلبية التي ظهر عليها ببداية المشوار، علما بأن السعودية تغلبت على باكستان في الجولة الأولى برباعية بيضاء.
وأكد المدرب الوطني ديان صالح، إن المنتخب لم يظهر بالشكل المطلوب أمام منتخب طاجيكستان المتطور، وأن مشاكل ظهرت على تشكيلة المباراة من حيث الدخول بـ 3 لاعبين ارتكاز وعدم وجود صانع ألعاب، ما أضر باللاعبين، مؤكدا بأن الطريق أمام المنتخب غير مفروش بالورود في سبيل الوصول للدور المقبل.
وبين صالح في معرض رده على استفسارات“الغد”، أن المنافس تطور في السنوات الماضية بصورة ملحوظة، وأن مستواه كان مميزا داخل المستطيل الأخضر، موضحا بأن الإيجابية الوحيدة للمنتخب كانت سرعة ردة فعله بعد تأخره بالنتيجة، وتعديله الكفة والعودة للديار متعادلا وليس خاسرا، وهي دفعة معنوية حسب وصفه قبل مواجهة السعودية.
وأضاف:“لم يصل الأداء بعد 5 مباريات مع المدرب الجديد للصورة المطلوبة، وهناك مشاكل في أداء المنتخب وتحديدا في الناحية الدفاعية، وتحتاج لعمل كبير من الجهاز الفني، إلى جانب العمل على التحكم بالكرة بصورة أفضل في ملعب الفريق المنافس”.
وكشف الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي مبارك الخوالدة، أن تصريحات المدرب بأن ضيق الوقت كانت سببا في التعادل، هو أمر ينافي المنطق، حيث أن المنتخب الوطني هو الوحيد بين دول العالم الذي تم تأجيل جولة من بطولة الدوري لصالح استعداده بصورة أفضل، مؤكدا بأن المنتخب لم يقدم أي شيء خلال المباراة.
وذكر الخوالدة بأنه لا يوجد أي مبرر لفقدان نقطتين ببداية المشوار نحو كأس العالم، وأن غياب اللجنة الفنية في اتحاد الكرة جعلت المدربين دون حسيب أو رقيب نتيجة اختياراتهم الخاطئة من اللاعبين، متمنيا إعادة دراسة الأوضاع داخل المنتخب من جهاز فني مرورا باللاعبين، بعد استدعائه لقائمة طويلة لم يستفد منها أبدا.
وتابع:“واجهنا خلال عام واحد منتخبات قوية مثل إسبانيا وصربيا، وقدمنا مستويات مميزة أمامهما رغم توفر النجوم في قائمتهما، عكس مواجهتنا مع طاجيكستان التي كانت ممر عبور للمنتخب سواء باللعب في أرضه أو خارجه”.
وأشار مشجع المنتخب الوطني محمد الكعابنة، إلى أن المنتخب ظهر بلا روح خلال المباراة، وأن المدرب لم يضع أي لمسة فنية منذ قدومه، إلى جانب ظلمه لأكثر من لاعب من خلال عدم استدعائهم للقائمة، وبين أنه كان يجب منح فرصة للاعبين بأعمار أصغر، مفيدا بأن تسلسل النتائج السلبية للمنتخب أمر كارثي، سينعكس على أداء المنتخب في نهائيات كأس آسيا، وسيصبح المنتخب محطة عبور للمنتخب في النهائيات القارية.

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