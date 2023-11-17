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الأردن يجدد استضافته لمهرجان الأمل والأحلام للتايكواندو

11/17/2023 2:24:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - أعلن رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو ‏تشونج وون تشو أول من أمس، عن اقامة مهرجان الأمل والأحلام الثاني في الأردن العام المقبل.
وجاء إعلان تشونج، في المتحف الأولمبي بمدينة ‏لوزان، لدى تسلمه ‏الكأس الأولمبي عن مؤسسة التايكواندو الإنسانية، من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.
وتأسست جائزة الكأس الأولمبية في العام 1906 على يد بيير دي ‏كوبرتان، ويتم منحها سنويا من قبل اللجنة الأولمبية ‏الدولية كأعلى وسام ‏لمنظمة ذات سجل حافل في ‏الترويج لأسس الحركة الأولمبية.‏
وقال رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو تشو لموقع الاتحاد الدولي:“شكرا على هذا التقدير المذهل لمؤسسة ‏التايكواندو الإنسانية، هذا العام، نحتفل باليوبيل الذهبي للاتحاد الدولي للتايكواندو، لقد نظمنا ‏الكثير ‏من الأحداث البارزة حتى الآن، ومن أهمها ‏مهرجان الأمل والأحلام الرياضية في مخيم الأزرق للاجئين في الأردن، إن ‏التايكواندو ‏فعلا هي رياضة الآمال والأحلام، الجميع متساوون، ‏إننا في الاتحاد الدولي للتايكواندو نرحب بالجميع”.‏
وأضاف:“في الواقع، يسعدني أن أبلغكم أنه في مخيم الأزرق للاجئين في الأردن يوجد الآن 100 لاجئ ونازح من حاملي الحزام الأسود، ‏وفي سبع سنوات، حققنا آمال وأحلام الآلاف من اللاجئين ‏والنازحين في جميع أنحاء العالم، هدفنا الآن هو دعم ‏تطلعات الرياضيين ‏اللاجئين ليصبحوا فائزين بميدالية ‏أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. ‏الأمر ليس سهلا ولكننا نحاول بذل ‏قصارى جهودنا، ولهذا السبب ‏فإن شعارنا للعام المقبل هو الطموح الأولمبي ‏والسلام”.‏
من جانبه، قال باخ لموقع الاتحاد الدولي للتايكواندو:‏“نقوم بمنح الكأس ‏الأولمبية لمنظمة تجسد الروح الإنسانية ‏العميقة ‏للرياضة الأولمبية، واستحقت مؤسسة التايكواندو الإنسانية الجائزة حيث يشاركنا الاتحاد الدولي للتايكواندو من خلال مؤسسته ‏الإنسانية، في الدور الذي تلعبه ‏الرياضة كقوة تنشر الخير في العالم، وتساهم برامجها في جلب الأمل من خلال الرياضة في مخيمات اللاجئين بالأردن أو رواندا أو ‏إيسواتيني أو ‏تركيا أو في المدن التي تضم أعدادا ‏كبيرة من النازحين مثل باريس أو هنا في لوزان”. ‏
وفي هذا السياق، علق الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ”الغد”:“نظم الأردن العام الحالي مهرجان الأمل والأحلام الأول للاجئين الذي أقيم في مخيمي الأزرق والزعتري ‏للاجئين بالتعاون مع مؤسسة التايكواندو الإنسانية، والاتحاد الدولي للبيسبول، والاتحاد الدولي للتايكواندو وحقق أهدافه بكافة ‏الأشكال، وأتاح للاجئين والنازحين فرصة التنافس في مسابقات التايكواندو والبيسبول”.
وأضاف:“نجح المهرجان باستقطاب نحو 300 شاب رياضي لاجئ، بما في ذلك فريق ‏من اللاجئين من أفغانستان، كما شارك فريق من اللاجئين في بطولة الحسن الدولية وفي كأس الرئيس التي أقيمت مؤخرا في الأردن”.
وتابع:“نفتخر بان يكون الأردن منخرطا بشكل أساسي في العمل الإنساني، ما ساهم بمنح المؤسسة الإنسانية التابعة للاتحاد الدولي بالتعاون مع اتحاد التايكواندو الأردني الكأس الاولمبية، ونعتز باستتضافة مهرجان الأمل والأحلام للمرة الثانية، سيقوم الاتحاد الأردني بتحديد موعد المهرجان الثاني الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي”.

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