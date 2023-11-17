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خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون.. ومانشستر سيتي وتشيلسي في خطر

11/17/2023 2:24:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن- يواجه مانشستر سيتي وتشيلسي خطر الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن شكل خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون تهديد قويا قوية، وفقا للمستشار المالي السابق لسيتي.
ويخطط إيفرتون لاستئناف القرار الذي صدر أمس الجمعة، حيث بات في موقف لا يحسد عليه ضمن مسعاه للنجاة من الهبوط إلى دوري التشامبيونشيب.
ويواجه سيتي 115 انتهاكا مزعوما للقواعد المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يواجه تشيلسي تدقيقا بشأن المدفوعات المزعومة المرتبطة بالمالك السابق رومان أبراموفيتش.
وقام ستيفان بورسون، المحامي الذي قدم المشورة لمانشستر سيتي، بالتعليق على موقف إيفرتون أمس الجمعة.
وقال بورسون عبر حسابه على منصة "إكس": "دون رؤية الحكم، خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون قرار قاس بسبب انتهاك صريح للعب المالي النظيف"، ولكنه يعزز أن العقوبات المتوقع فرضها على سيتي (إذا ثبتت إدانته) والآن تشيلسي (إذا تم توجيه الاتهام إليه والاعتراف بوجود مدفوعات خارج السجلات)، من المحتمل أن تؤدي إلى الهبوط".
وأضاف بورسون: "هناك شيء واحد مؤكد، نظرًا لحجم هذه العقوبة الرياضية، فإن تلقي تشيلسي غرامة فقط بعد انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف وقوانين الربح والاستدامة، يحتاج لإعادة نظر عاجلة وفورية".
وتابع: "قد تكون نافذة يناير مثيرة للاهتمام. حتى في أفضل الحالات، لم يعد بإمكانهم الاعتماد على القدرة على إقناع لجنة مستقلة بقبول مخصصات كوفيد والعقوبات الخاصة بهم كتعديلات استثنائية".
وتحدث بورسون أيضا عن كون الهبوط عقوبة محتملة إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي، وقال: "سواء كان الأمر مثيرا للقلق أم لا، فإن الحجم الهائل لتهم الدوري الإنجليزي وصل إلى المستوى الذي إذا تم إثباتها، فيجب أن تؤدي إلى الهبوط".
من ناحية ثانية، أكدت أندية بيرنلي وليدز وليستر سيتي، اعتزامها مقاضاة إيفرتون بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون جنيه إسترليني، بعد إدانة النادي بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن شخصيات بارزة في الأندية الثلاثة عقدت محادثات بعد ظهر أمس، لتأكيد خططهم لرفع دعوى قضائية بعدما أكد الدوري الإنجليزي الممتاز حكم إدانة إيفرتون وخصم 10 نقاط من رصيده، وهي العقوبة الأكبر في تاريخ المسابقة.
ومن المفهوم أن الثلاثي المتضرر قد وافق على متابعة تهديداته السابقة بمقاضاة إيفرتون، والتي صاغوها خلال الصيف، بعد أن أفلت فريق المدرب شون دايتش بصعوبة من الهبوط في اليوم الأخير من الموسم بفارق نقطتين فقط.
وهبط ليدز وليستر سيتي إلى الدرجة الثانية، وحظي بيرنلي بدعمهما لأنهم ظل مقتنعا بأن إنفاق إيفرتون انتهك القواعد المالية في الموسم السابق عندما هبط الفريق إلى التشامبيونشيب.
وقد أعربت الأندية الثلاثة مرارًا وتكرارًا عن استيائها من عدم التعامل مع قضية إيفرتون الموسم الماضي، ومن المفهوم أنها تشعر بقوة أكبر بعد صدور حكم الإدانة، لأن خصم النقاط في الموسم السابق كان سيساعد على تجنب الهبوط.
وما يزال بإمكان إيفرتون البقاء في البريميرليج هذا الموسم، فعلى الرغم من خسارته 10 نقاط، إلا أنه على بعد نقطتين فقط من منطقة الأمان مع بقاء أكثر من ثلثي الموسم.
وكشفت الصحيفة ذاتها الشهر الماضي، أن أندية بيرنلي وليدز وليستر سيتي، كتبت رسالة مشتركة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لإخطاره بخططها لمقاضاة إيفرتون إذا ثبتت إدانته.
ويعتمد الرقم 300 مليون جنيه إسترليني، على تقدير تقريبي لـ 100 مليون جنيه إسترليني يعتقد كل ناد أنه خسرها بسبب هبوطه إلى الدرجة الثانية.
ويمثل احتمال مواجهة إجراءات قانونية مشتركة من ثلاثة أندية أخرى ضربة كبيرة أخرى لإيفرتون، ويمكن أن يعرقل عملية الاستحواذ المخطط لها من قبل شركة الاستثمار الأميركية "777 بارتنرز".
وأحال الدوري الإنجليزي إيفرتون إلى لجنة تحقيق في آذار (مارس) الماضي بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال فترة انتهت بالموسم 2021-2022. وكشف النادي في بيانه انه ينوي استئناف العقوبة.
وقال الدوري الانجليزي في بيان أمس: "اعترف النادي بأنه انتهك معايير القواعد المالية للفترة المنتهية في موسم 2021/22، لكن مدى الانتهاك بقي موضع خلاف".
وأضاف البيان: "بعد خمسة أيام من جلسات الاستماع التي انعقدت الشهر الماضي، قررت اللجنة أن حسابات الأرباح والاستدامة الخاصة بإيفرتون في الفترة السابق ذكرها نتج عنها خسائر بقيمة 124.5 مليون جنية إسترليني، كما ادعت رابطة الدوري الممتاز، وهو ما يتخطى حاجز الـ105 ملايين جنيه إسترليني المسموح به في قواعد الأرباح والاستدامة".
واختتم البيان: "توصلت اللجنة إلى ضرورة فرض عقوبة رياضية متمثلة في خصم 10 نقاط . وأن يتم تفعيل هذه العقوبة بشكل فوري".
ويُسمح لأندية النخبة بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه استرليني (127 مليون دولار) كحد أقصى على مدى ثلاث سنوات أو مواجهة عقوبات.
ومني إيفرتون بخسائر على مدى خمس سنوات متتالية، تجاوز إجماليها 430 مليون جنيه استرليني خلال تلك الفترة.
كان من الممكن تغريم إيفرتون أو فرض حظر على الانتقالات، لكن رابطة الدوري أكدت عقوبة حسم النقاط وهي الأقصى في تاريخ المسابقة والتي ستشهد تراجع فريق المدرب شون دايش إلى المركز 19 في الترتيب العام، بفارق الاهداف فقط عن بيرنلي متذيّل الترتيب.
من جهته، قال إيفرتون في بيانه "يعتقد النادي أن اللجنة فرضت عقوبة رياضية غير متناسبة وغير عادلة على الإطلاق".
وتابع: "يؤكد إيفرتون أنه كان منفتحا وشفافا في المعلومات التي قدمها إلى الدوري الإنكليزي الممتاز وأنه احترم دائما نزاهة العملية، لا يعترف النادي بالنتيجة التي فشلت في ترجمة أقصى قدر من حسن النية.
وأردف: "إن قسوة وشدة العقوبة التي فرضتها اللجنة ليست انعكاسًا عادلاً أو معقولًا للأدلة المقدمة".
اتهام أرتيتا
في سياق آخر، وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات للمدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق أمام نيوكاسل 0-1، في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان أرتيتا قد وصف القرار الذي اتخذ عبر نظام حكم الفيديو المساعد (فار) بعدم إلغاء هدف نيوكاسل الذي سجله أنتوني جوردون بأنه "وصمة واضحة".
وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان :"ميكيل أرتيتا متهم بانتهاك المادة إي 3.1 من قواعد الاتحاد الإنجليزي إثر تصريحاته التي أدلى بها في مقابلات إعلامية عقب مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل يوم السبت الموافق الرابع من (تشرين الثاني) نوفمبر".
وأضاف الاتحاد :"يُزعم أن تعليقاته تشكل سلوكا غير لائق حيث أنها تحمل إساءة ضد حكام المباراة وإضرارا بالمباراة وتشويها لصورتها."
وكانت اللقطة قد خضعت لفحص ثلاثي عبر نظام "فار" لتحديد ما إذا كانت الكرة قد خرجت عن حدود الملعب قبل عرضية جو ويلوك وما إذا كان جويلينتون قد عرقل جابرييل مدافع أرسنال، وكذلك فحص وجود جوردون في وضع تسلل.
ولم يتمكن أرتيتا من إخفاء غضبه عقب المباراة، وصرح قائلا "يجب التحدث عن كيفية احتساب هذا الهدف بحق الجحيم. إنه أمر لا يصدق. أشعر بالإحراج."
وأصدر أرسنال بيانا في اليوم التالي للمباراة ذكر فيه أن النادي يدعم أرتيتا بشكل كبير في تصريحاته.
وأضاف في البيان :"الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم ويضم أفضل اللاعبين والمدربين والمشجعين، كلهم يستحقون الأفضل."
وأتيحت مهلة أمام أرتيتا حتى يوم الثلاثاء المقبل للرد على الاتهامات. -(وكالات)

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