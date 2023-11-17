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الوسلاتي يرصد دوري الشباب.. ودورة للمعلومات والإحصاء في الملاعب المحلية

11/17/2023 2:24:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - تحظى مباريات دوري الشباب لكرة الطائرة المقامة حاليا، بمتابعة المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي.
ويهدف الوسلاتي إلى رصد أفضل الخامات، وتقييم تجربة الأندية في الاهتمام بالقواعد الناشئة، باعتبارها الرافد الحقيقي للمنتخبات الوطنية، وفق خطة العمل وإنجاز خطوطها العريضة، بحسب ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الكرة الطائرة ولجنة المنتخبات الوطنية خلال توليه مهمة الإدارة الفنية للمنتخبات الوطنية للموسم 2024.
وصرح الوسلاتي: "تتباين مستويات الخامات الشابة من ناد إلى آخر، ونأخذ بعين الاعتبار إمكانات الأندية في هذا الجانب، والتي تنعكس على تجربتها في هذا المضمار، فهناك أندية لها تجربة طويلة، وتقدم نماذج مميزة لفرقها والمنتخبات الوطنية، وأخرى تجتهد وفق إمكانياتها في هذا المجال، ونعمل على القاسم المشترك فيما بينها لتقديم أفضل ما لديها".
تسمية المنتخب الوطني
وحول أهمية رصد مباريات دوري الشباب المقامة حاليا، أجاب الوسلاتي: "نرصد المباريات بقصد اختيار أفضل العناصر، وتسمية منتخب الشباب للموسم المقبل، لنضع خطة إعداد تتلاءم مع أهداف المرحلة المقبلة، خصوصا وأن اتحاد الكرة الطائرة مقبل على استضافة بطولة غرب آسيا للشباب في الموسم 2024، ونعمل بروح الفريق لتجهيز المنتخب الوطني للشباب بمستوى الحدث، والحضور المشرف للطائرة الأردنية في البطولة التي تقام على أرضه وبين جماهيره، منطلقين من المستوى الطيب الذي ظهر عليه في السعودية خلال البطولة الماضية، ومتفقين مع رؤية ومساعي اتحاد الكرة الطائرة نحو التطوير".
وحول تقييمه العام لوضع الكرة الطائرة الأردنية، منذ استلامه المهمة الفنية للمنتخبات الوطنية، قال الوسلاتي: "فضلت عرض الأردن على عروض عربية ومنها سعودية، وذلك لما تابعته من خطوات جادة لاتحاد اللعبة ومساعيه نحو التطوير، بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، ووقف نائب الرئيس جهاد قطيشات على كل صغيرة وكبيرة، وعندما قابلته لاحظت الحماس نحو التطوير لكافة أركان اللعبة، ورغبة الحضور والمنافسة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية للذكور والإناث، ووجدت انسجاما وتفاهما على الخطوط العريضة، وانطلقنا بروح الفريق الواحد لإنجاز بنود خطة العمل".
وأردف: " توجد الخامات من الفئات العمرية إلى الرجال والسيدات، لكن ما اصطدمنا به غياب البنية التحتية والصالات، على خلاف ما عايشته في بلدي تونس، وغيرها من البلدان العربية، من حيث وجود صالات خاصة لاتحاد وأندية اللعبة، وهو ما شكل هاجسا لاتحاد الكرة الطائرة قبيل استضافته بطولة الأندية العربية، لكن الرغبة والحماس والانسجام في الأفكار العامة بين الاتحاد والأندية، والاجتهاد الدائم للتطوير والتحسين وتوفير كافة أشكال الدعم المعنوي والفني والمالي، يريحني إلى حد كبير ونطمح بأن نوفق في تحقيق الطموحات والأهداف المرجوة خلال الموسم المقبل".
وانطلقت منافسات دوري الشباب لكرة الطائرة مؤخرا، بمشاركة فرق الدوري الممتاز شباب الحسين، الكرمل، الوحدات، العودة، عيرا، المحطة، التعاون ودير علا، ومن الدرجة الأولى البقعة، الطوال وفوعرا، حيث قسمت الأندية على مجموعتين، تضم الأولى شباب الحسين، فوعرا، عيرا، الطوال، العودة والتعاون، فيما تضم المجموعة الثانية الكرمل، المحطة، الوحدات، ديرعلا، البقعة والكرمل.
وتقام منافسات البطولة، وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل الأول والثاني بحسب رصيد النقاط من كل مجموعة، إلى الدور نصف النهائي الذي يلتقي فيه أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأول، ويتأهل الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية لتحديد البطل والوصيف، فيما يلعب الخاسران مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
ويذكر أن نتائج المباريات إلى الآن، أسفرت عن فوز العودة على عيرا بنتيجة 3-0، بواقع 25-23، 25-8، و25-9، والعودة على التعاون بنتيجة 3-0 بواقع 25-5، 25-10، 25-11، والطوال على فوعرا بنتيجة 3-1، بواقع 25-17، 16-25، 25-19 و25-21، والوحدات على المحطة 3-0، بواقع 25-8، 25-14، و25-9، وشباب الحسين على التعاون 3-0، بواقع 25-3، 25-4، و25-1، والبقعة على الكرمل 3-0، بواقع 25-17، 25-21، و25-10، وشباب الحسين على فوعرا بنتيجة 3-0، بواقع 25-8، 25-18، و25-7، والطوال على عيرا بنتيجة 3-1، بواقع 25-20، 21-25، 25-20 و25-22، والكرمل على المحطة بنتيجة 3-0، بواقع 25-12، 25-16 و25-23، والوحدات على دير علا بنتيجة 3-0، بواقع 25-13، 25-20، و25-21.
وتستأنف مباريات الدور الاول يوم الثلاثاء المقبل، حين يلتقي شباب الحسين مع الطوال عند الساعة الخامسة في قصر الرياضة، والتعاون مع عيرا عند الساعة السابعة في الصالة ذاتها، والتي تحتضن في اليوم التالي المحطة مع دير علا الساعة الخامسة، والبقعة مع الوحدات عند الساعة السابعة.
الاتحاد يجتمع
من ناحية ثانية، من المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة نائب الرئيس جهاد قطيشات، وذلك لمناقشة كافة التحضيرات لاستضافة بطولة الاندية العربية لكرة الطائرة خلال الفترة من 17 إلى 27 شباط (فبراير) المقبل.
وسيتم خلال الاجتماع، حسم موضوع الصالات التي ستستضيف المباريات الرسمية وتدريبات الأندية المشاركة، بعد أن شكلت هاجسا لاتحاد اللعبة خلال الفترة المقبلة، وتحديدها بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب، مع بدء العد التنازلي لحضور لجنة الكشف المختصة من الاتحاد العربي للكرة الطائرة نهاية الشهر الحالي.
دورة إحصاء تحليلية محلية
إلى ذلك، كشف قطيشات، عن تنظيم دورة محلية للإحصاء التحليلي (تحليل الأداء) المعروفة باسم VIS، مشيرا إلى أنها مهمة جدا، وباتت ضرورة ملحة في الأجهزة الفنية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية.
وبين قطيشات أن الاتحاد يهدف إلى الاستفادة من خبرات مدرب منتخب الشباب فايز الدعجة، والمدرب الوطني يعقوب القهوجي، بعد مشاركتهما في دورة الإحصاء والمعلومات التحليلية، والتي اختتمت مؤخرا بإشراف الاتحاد العربي للكرة الطائرة في البحرين.
ويذكر أن الاتحاد سمى مدرب منتخب الشباب الدعجة، فيما شارك القهوجي على نفقته الخاصة، في هذه الدورة المتقدمة، والتي تنسجم مع رؤى وأهداف اتحاد اللعبة نحو تطوير كافة أركان اللعبة، ومواكبة كل ما يطرأ من جديد في كافة الشؤون الفنية والتحكيمية والتدريبية.

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