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الأولمبي يختبر قدراته الفنية بمواجهة السعودية وديا اليوم

11/17/2023 2:24:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - يختبر المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما قدراته الفنية، عندما يلتقي المنتخب السعودي اليوم عند الساعة الرابعة مساء على ستاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب في السعودية حتى 21 من الشهر الحالي.
وتأتي هذه المواجهة ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا (قطر 2024) خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، والتي يطمح من خلالها المنتخب الوطني بالمنافسة على المراكز الأولى الأربعة من أجل خطف إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
ويلتقي المنتخب الأولمبي نظيره القطري الثلاثاء المقبل، في ختام معسكره التدريبي، حيث يأمل المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله أبو زمع، الاحتكاك مع منتخبات قوية قبل الاستحقاق القاري.
وعمد أبو زمع إلى اختيار بعض العناصر الجديدة أملا بالاستفادة من خدماتهم في ظل تطور مستواهم خلال الفترة الماضية، فيما يغيب عن المعسكر الحالي اللاعبان مهند أبو طه وأمين الشناينة وحارس المرمى أحمد الجعيدي، نظرا لارتباطهم مع المنتخب الأول المشارك في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وضمت قائمة المنتخب الوطني لمعسكر السعودية 26 لاعبا، وهم مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، يوسف قشي، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة.
وخاض“الأولمبي” منذ تسلم أبو زمع المهمة أواخر العام الماضي 19 مباراة، حيث خسر في مباراة وحيدة الشهر الماضي أمام مصر في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز المنتخب في 12 مباراة، مقابل 6 تعادلات، وسجل المنتخب خلال الفترة المذكورة 38 هدفا واستقبل مرماه 14 هدفا.
وتدفع هذه النتائج اللاعبين والجهاز الفني لتقديم مستويات أفضل في المرحلة المقبلة، في ظل ارتفاع سقف الطموحات، مع تقديم حضور قوي في الاستحقاقات الرسمية والودية، حيث ينخرط اللاعبون في مراحل الإعداد الأخيرة قبل نهائيات آسيا، ما يجعل الاستقرار على الأسماء والخطة الهدف الأبرز لأبو زمع في الفترة الحالية.
وعلى الطرف الآخر، استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري قائمة تضم كلا من عبد الرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، أحمد أبو راسين، محمد أبو الشامات، أحمد الجليدان، مشعل الصبياني، ريان حامد، نواف المطيري، محمد اليامي، محمد سليمان، ماجد قشيش، حسين الصبياني، مروان الصحفي، باسل السيالي، فيصل الأسمري، محمد محزري، عبد الملك العييري، عبد الإله هوساوي، زياد الجهني، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، سعد الناصر، هيثم عسيري، يزيد جوشان، حسن العلي ومشاري النمر.
ويشارك المنتخب السعودي في النهائيات الآسيوية بعد تحقيقه الفوز في جميع مبارياته بالتصفيات، حيث تمكن من الفوز على منتخب منغوليا بثلاثة أهداف لهدف، وتجاوز نظيره اللبناني بثلاثية نظيفة، وتغلب على المنتخب الكمبودي بستة أهداف لهدف، ما يؤكد قوة المنتخب المنافس في مواجهة اليوم، ومدى الفوائد التي ستتحقق من المواجهة.

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