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ريال مدريد يعلن رسمياً إصابة لاعبه كامافينجا

11/17/2023 2:24:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه الفرنسي الدولي إدواردو كامافينجا بتمزق في الرباط الجانبي لركبته اليمنى دون تحديد مدة غيابه.
وجاء في بيان ريال مدريد" الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينجا من قبل المختصين في النادي أثبتت إصابته في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى".

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