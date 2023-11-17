ريال مدريد يعلن رسمياً إصابة لاعبه كامافينجا

ريال مدريد يعلن رسمياً إصابة لاعبه كامافينجا
التاريخ
11/17/2023 2:24:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه الفرنسي الدولي إدواردو كامافينجا بتمزق في الرباط الجانبي لركبته اليمنى دون تحديد مدة غيابه.
وجاء في بيان ريال مدريد" الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينجا من قبل المختصين في النادي أثبتت إصابته في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى".
MENAFN17112023000072011014ID1107448172
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.